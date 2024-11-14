吉利汽車（0175）公布，吉利控股向浙江極氪出售其持有領克20%的股權，代價為36億元（人民幣，下同）；富豪投資亦向浙江極氪出售其持有領克30%的股權，代價為54億元。收購事項完成後，極氪收購領克50%股權，另一半由則寧波吉利擁有。
領克、極氪與寧波吉利亦訂立領克注資協議，極氪有條件同意向領克認購及購買領克新增註冊資本，代價為3.67億元。領克將由寧波吉利擁有49%的權益及浙江極氪擁有51%的權益。領克將成為極氪之間接非全資附屬公司；及領克的財務業績將分別於極氪集團及吉利的綜合財務報表綜合入賬。
另外，吉利汽車表示為進一步提升集團新能源汽車的驅動技術系統，吉利、億咖通（湖北）、浙江寰福及杭州朗歌於訂立零部件採購及研發服務協議。據此，吉利向他們購買零部件及研發服務。截至2027年12月底止三個年度，零部件採購及研發服務協議項下的年度上限總額分別為63.87億元、64.31億元及64.90億元。
同時，吉利公布，旗下吉利國際香港與Luckview訂立極氪買賣協議，向Luckview出售極氪銷售股份約11.3%，代價為8.06億美元（相當於約58.35億元人民幣）。收購事項完成後，吉利於極氪的持股將約由51.5%增至約62.8%。
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