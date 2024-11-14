京東健康（6618）公布截至9月止第三季業績，盈利大增2.12倍至9.32億元（人民幣，下同），經調整盈利升40.6%至13.35億元，收入增加14.8%至133億元。
集團推進服務模式創新，陸續在廣州、深圳、成都等10個城市陸續開通醫保個賬線上支付服務。截至9月30日，在12個城市提供線上醫保結算服務，累計接入醫保定點零售藥店近2000家，覆蓋人口過億。
京東健康同時完善線上醫療服務體驗，實現「診療 +檢驗+醫藥及健康商品銷售」線上醫療服務模式閉環。京東健康互聯網醫院 的執業醫生可在線為用戶開具電子檢查單，用戶預約護士完成上門樣本採集和檢測後，可根據檢測結果進行後續診斷和藥品的購買。季內集團推出超過100項上門檢測及27項居家護理服務，覆蓋北京、上海、廣州、深圳等全國14個城市。
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