網易（9999）公布截至9月底止第三季業績，股東應佔盈利跌16.6%至65.4億元（人民幣，下同），非公認會計準則下股東應佔盈利亦跌13.3%至75億元，期內淨收入跌3.9%至262億元，其中遊戲及相關增值服務淨收入為209億元，減少4.2%，季內《永劫無間》手遊自7月上線以來熱度穩定提升，《魔獸世界》和《爐石傳說》重返中國市場，玩家的熱情前所未有地高漲，《魔獸世界》的日活用戶相較停服前已實現超過 50%的增長，《爐石傳說》的日活用戶已實現 150%的大幅增長。
期內有道淨收入升2.2%至16億元，毛利率為50.2%，跌5.7個百分點，其經營利潤按年實現扭虧為盈，是有道歷史上首次實現第三季度盈利，季度經營利潤亦創下歷史新高。
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