長江和記（0001）旗下歐洲及港澳電訊業務旗艦CK HUTCHISON GROUP TELECOM HOLDINGS Ltd（CKHGT）公布，第三季收益按年升3%至26.36億歐元；毛利總額升3%至19.26億歐元。活躍客戶按年增加2%至4510萬戶；合約客戶流失率維持1.2%；資本開支按年增4%至12億歐元。
按地區劃分，期內英國收益總額按年升9%至7.04億英鎊；毛利總額升8%至4.66億英鎊。ARPU淨額按年升3%至13.56英鎊；活躍客戶人數增2%至1093.1萬名；活躍合約客戶人數升4%至927.3萬名；每月平均合約客戶流失率為1.6%。公司指，Smarty、商業及家居業務之客戶持續按年及按季增長，而由於合約價格上漲，AMPU淨額較去年同期增加。
意大利方面，第三季收益總額按年跌2%至9.56億歐元；毛利總額按年相若至7.52億歐元。ARPU淨額按年跌1%至10.62歐元；活躍客戶人數跌2%至1783.7萬名；活躍合約客戶人數跌1%至910.2萬名；每月平均合約客戶流失率維持1.2%。
公司表示，由於Wind Tre透過具競爭力的訂價，因此活躍客戶總人數及AMPU淨額均按季表現穩定。收益及毛利因批發收益之季節性因素而按季上升。客戶服務毛利淨額與2024年第二季相比保持穩定。
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