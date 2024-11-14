經營環境方面，惠譽認為是穩健但挑戰猶存。雖然過去三年間香港本地利率上升、香港和中國內地房地產市場下滑導致貸款增速放緩和資產質量風險攀升，不過香港銀行系統的整體穩健性將受到持續經濟增長、強勁的資本水平和流動性緩沖，以及審慎監管的廣泛支持，進而支撐中銀香港的經營環境評分的展望穩定。

風險狀況方面，惠譽指中銀香港狀況不會出現重大變化，中銀香港對中央及地方政府所持有企業的內地風險敞口較高，截至年上半年末佔其非銀內地風險敞口的71%，不過，與其他附屬內地的香港銀行相比，中銀香港的風險狀況維持在較低水平。

另外，資產質量惡化亦可控，截至上半年末，中銀香港的貸款減值率企穩在1.1%水平，處於惠譽授評香港銀行的低端。雖然中銀香港對內地風險敞口有集中度風險，但承貸標準及嚴格的風險控制為該行富有韌性的資產質量再添助力。香港地產行業及中小企業近期雖面臨不確定性，但惠譽認為，中銀香港對資產質量的進一步惡化應可受控。截至今年上半年末，中銀香港的貸款減值準備金率維持在90%的充足水平。

惠譽指，中銀香港經營利潤穩健，雖然信貸減值費用仍處於高位，但淨利息收入和手續費的增加，推動中銀香港的年化經營利潤與風險加權資產的比率從2023年的3.3%升至2024年上半年的3.9%。中銀香港是香港利潤率最高的銀行之一，惠譽預計，其盈利能力在未來一至兩年內將保持強勁，貸款適度增長亦將抵消凈息差壓力。

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