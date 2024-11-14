融創房地產指，鑒於整體經營現狀，擬初步計劃為債券持有人提供整體債務重組方案，當中現金要約收購方案中，融創房地產擬使用現金，預計按照每張債券面值18%的價格發起現金要約購回，累計購回所使用的現金總金額預計不超過8億元人民幣（下同）。方案接納債券本金上限約44億元，現金支付預計不晚於債券持有人會議通過並完成相應的登記後的20個交易日。

股票及或股票經濟收益權兌付方案中，受限於聯交所證券上市規則的規定，融創中國將向特殊目的信託增發特定數量的股票，每100元債券對應融創中國股票的數量約為13.5股，預計新股總發行數量約為4億股，將根據債券持有人的最終選擇金額而確定。

融創房地產承諾以相應股票變現所獲等額境內資金淨額償付選擇此方案的債券持有人。方案接納債券本金預計約30億元。

以資抵債方案中，融創房地產擬將其間接控股的附屬公司所持有的特定資產收益權委託給信託公司成立服務型信託，融創房地產以持有的服務信託份額折價置換債券持有人所持有並選擇本方案的債券，即每100元債券面值置換35元信託份額，債券持有人取得服務信託份額後間接持有融創房地產附屬公司的特定資產收益權，該服務型信託預計存續4年；方案接納債券本金上限約41億元。

全額長展期方案中，若今次境內債務重組得以順利推進落地，融創房地產將在上述選項完成後以現金方式支付選擇全額長展期方案的債券約1%本金；剩餘本金將展期至2034年6月9日。選擇本方案的債券本金部分自2029年12月9日起每半年以現金支付，利息部分統一降低至1%左右，過往及展期期間利息將計提至最後一期本金支付日以現金支付，單利計息、不計複利。

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