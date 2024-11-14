平安好醫生（1833）公布，董事會決議建議從公司儲備的股份溢價帳中宣派及派發特別股息，金額為每股9.7港元。特別股息將以現金支付，合資格股東可選擇全部以新股份的形式收取特別股息，惟香港中央結算（代理人）有限公司除外，其可選擇部分以現金及部分以新股份的形式收取其配額。
平醫今日收報14.64元，跌1.2%，全日成交4.8億元。
平醫指，母公司中國平安（2318）間接全資附屬公司安鑫，可能會因選擇通過以股代息收取特別股息而導致其持股比例增加公司經擴大已發行股本的2%以上。安鑫現持平醫39.41%股份，因此其可能須根據《收購守則》規則26作出強制性全面要約。
倘所有股東全部選擇建議的以股代息選擇權利，則所有股東的持股比例將保持不變，因此將不會觸發有關強制性全面要約。
平醫預計，特別股息的支票及股票將不遲於2025年1月24日（星期五）寄發予於12月13日（星期五）名列公司股東名冊內的股東。公司將於12月10日（星期二）至12月13日（星期五）暫停辦理股東登記手續，期間不會受理任何股份過戶。為符合資格收取特別股息，所有過戶文件連同相關股票，須不遲於12月9日（星期一）（最後登記日期）下午四時三十分送達公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
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