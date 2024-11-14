集團指，預期稅後虧損的增加主要歸因化妝品及時裝兩個業務的營業額均減少及化妝品業務的毛利率下降；2024年中期期間的融資成本增加約479.9萬元，主要由於借貸增加所致。

由於匯率變動，於2024年中期期間錄得匯兌虧損約174.4萬元，而2023年中期期間則錄得匯兌收益約288.4萬元﹔於2024年中期期間並無錄得應收貿易款項之預期信貸虧損回撥，而2023年中期期間則錄得約338.1萬元應收貿易款項之預期信貸虧損回撥。

另外，於2024年中期期間集團投資物業公平價值之升值，即約28.9萬元，較2023年中期期間之升值約337.8萬元大幅減少；及於2024年中期期間錄得使用權資產減值虧損，此乃由於部份零售店舖的使用權資產減值虧損之可收回金額低於2024年9月30日之帳面值，而2023年中期期間並無錄得任何使用權資產減值虧損。

威高指出，港澳零售市場受制於出境旅遊增加及入境旅客消費放緩的影響，從而影響集團的銷售表現。儘管零售環境低迷，管理層迅速地採取多項應對措施務求積極恢復盈利能力，並對未來長遠前景充滿信心。

透過實施一系列調節銷售和營銷策略，集團的銷售表現於2024年10月至11月初取得改善，化妝品業務之可比零售銷售增長率按年錄得雙位數的改善，而化妝品業務之毛利率亦較去年同期改善。集團亦積極發掘多元化產品及品牌並將推出全新的客戶忠誠計劃，為集團的長期發展奠定良好基礎。此外，集團已實施成本優化策略，嚴格控制成本和支出，以加速恢復盈利能力。