鮑威爾表示，近期美國經濟表現相當好，給予央行在減息方面謹慎行事的空間。在接近中性利率水平時，央行可能會放慢減息步伐。利率互換市場定價顯示，鮑威爾發言後聯儲局12月減息25個基點的概率不足五成。聯儲局理事Kugler表示，必須同時關注通脹和就業這兩個目標，眼下勞動力市場降溫，通脹率向2%目標回落的進展放緩。

個股方面，迪士尼股價攀升，該公司報告第四財季銷售和利潤超過分析師預期，並預測未來三年盈利增長。Tesla和Rivian Automotive Inc.等汽車製造商股價下跌，因路透社報道稱特朗普團隊計劃取消7500美元的電動汽車稅收抵免。

道瓊斯工業平均指數收跌207點，跌幅0.48%，報43750點。標普500指數收跌36點，跌幅0.61%，報5949點。納斯達克綜合指數收跌123點，或0.64%，報19107點。

聯合健康跌2.1%，報593.15美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累78點，而迪士尼升6.23%，報109.12元，貢獻道指39點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.22元，升1.37%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報175.58元，跌1.84%，亞馬遜(美：AMZN)收市報211.48元，跌1.22%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報577.16元，跌0.48%，英偉達(美：NVDA)收市報146.76元，升0.33%，微軟(美：MSFT)收市報426.89元，升0.39%，Tesla (美：TSLA)收市報311.18元，跌5.77%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.09%，報507點。德國DAX指數收漲1.38%，報19263點；法國CAC 40指數漲1.32%，報7311點；英國富時100指數收漲0.51%，報8071點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.82%，報6449點。

美國2年期債息曾升最多1.82%，高見4.3638厘，是11月13日4.3677厘後最高。收市報4.3448厘，是7月30日後收市新高，當日報4.3585厘。

美國10年期債息曾跌最多1.46%，低見4.3863厘，是11月13日4.355厘後最低。收市報4.4354厘，是11月12日後收市新低，當日報4.4275厘。

美2年期10年期債息差，曾收窄至7.597基點，是11月13日5.586基點後最窄。收市報8.637基點，是11月12日後收市最窄，當日報8.319基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至11.926基點，是11月13日21.111基點後最闊。收市報9.866基點，是11月12日後收市最闊，當日報11.407基點。

金龍指數曾跌最多2.24%，低見6421.51點，是9月25日6226.37點後最低。收市報6449.22點，是9月25日後收市新低，當日報6276.82點。連跌3日，累計跌500.89點，對上一次連跌3日是10月31日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是10月18日。

道指曾跌最多0.58%，低見43704.82點，是11月7日43641.92點後最低。收市報43750.86點，是11月7日後收市新低，當日報43729.34點。第1日陰燭。

標指曾跌最多0.72%，是10月31日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見5942.28點，是11月6日5864.89點後最低。收市報5949.17點，是11月6日後收市新低，當日報5929.04點。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是10月28日。

納指曾跌最多0.82%，是10月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.82%。低見19073.39點，是11月6日18730.21點後最低。收市報19107.65點，是11月6日後收市新低，當日報18983.46點。連跌3日，累計跌191.11點，對上一次連跌3日是8月5日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是7月18日。

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