個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升3.05%，折合報402.04元；阿里巴巴（9988）跌1.54%，折合報88.11元；美團（3690）跌2.15%，折合報167.86元；匯控（0005）跌0.13%，折合報69.94元；建行（0939）跌0.79%，折合報5.84元。

道期現跌0.145%；標期現跌0.21%；納期現跌0.3%。日本東證指數現升0.84%；韓國KOSPI指數現跌0.7%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.5%。

VIX指數隔晚升2.06%或0.29點，報14.31點。

紐油現跌0.11%或0.07美元，報68.62美元；布油現升0.38%或0.28美元，報72.56美元；金價現升0.07%或1.9美元，報2566.75美元；LME 銅期貨隔晚跌0.63%或57美元，報8990美元。比特幣現升0.02%或22.11美元，報88235.71美元；美國10年期債息現升0.39%或0.0177厘，報4.4531厘。

今日焦點股份可留意：

國富氫能（2582）上市，定價65元。

多間公司最快今日公布業績，包括，石藥（1093）、萬國數據－ＳＷ（9698）、攜程（9961）、利記（0637）、亞洲實業集團（1737）、偉俊集團控股（1013）等。

國泰（0293）建議回購債券。

威高國際（1173）發盈警，半年料蝕最多5300萬元。

副總理何立峰在京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。

領展（0823）委任冼明陽及翁郭雪梅為獨立非執行董事。

嗶哩嗶哩（9626）第三季淨虧損收窄至7980萬人幣。

平醫（1833）派特別息每股9.7元，母公司平保或以股代息增持2%以上。

融創中國（1918）境內公司債務重組，涉4選項。

惠譽上調中銀香港（2388）長期發行人違約評級至「A」，資產質素惡化料可控。

長和（0001）旗下CKHGT第三季收益升3%至26.4億歐元。

網易（9999）第三季經調整盈利跌13%至75億人幣。

京東健康（6618）第三季賺9.3億人幣，升2.1倍。

吉利（0175）公布極氪收購領克50%股權兼認購新增註冊資本，代價共93億元人幣。

京東（9618）第三季經調整純利132億人幣，增24%勝預期。

京東物流（2618）第三季經調整純利為22.88億元人幣，升3.1倍。

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