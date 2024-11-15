非個人電腦分部佔三個業務集團總收入的46%，創新高。基礎設施方案業務集團的收入按年增長65%，首次達到65億美元。雲客戶正投資於基礎設施，以推動人工智能的應用。公司指，根據最新的第三方研究數據，這項增長加上企業業務的復蘇，使基礎設施方案業務集團的市場地位上升至全球第五及中國第三。方案服務業務集團的收入按年增長12%至40億美元，主要受「即服務」及人工智能驅動的解決方案的強勁需求所帶動。方案服務業務集團的分部溢利佔三大業務集團分部溢利總額的32%。集團持續擴大經常性收入基礎，遞延收入達到創紀錄的31億美元。

智能設備業務集團的收入增長15%，其具有五大特徵包括配備個人智能代理的人工智能電腦於第二季度佔中國筆記型電腦總出貨量的14%，是唯一能大量供應這種嶄新個人電腦的地理市場。智能手機方面，在亞太地區、歐洲-中東-非洲以及北美市場的超高速增長帶動下，智能設備業務集團的收入錄得高雙位數增長，其市場份額按年擴大連續一年多。

其他報道

港股ADR升18點 夜期高水28點 石藥、攜程等業績

國泰建議回購債券

12月減息預期降 美股下跌 道指跌207點 金龍指數見7周低

北水增持盈富 減持中國信達