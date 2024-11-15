恒指今早高開67點或0.35%，報19503點，大市成交金額24億元；國指今早高開20點或0.3%，報6993點。恒生科技指數開市報4322點，升0.09%。上升股份比例為8.31%，下跌為3.65%，無升跌為88.03%。
藍籌45隻升，15隻下跌，22隻無升跌。網易（9999）升9.62%，報131元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌3.11%，報130.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股15隻升，7隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報131元，升9.62%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報146.8元，跌9.61%。
恒指續低於50天線(19841.36點)。科指續高於50天線(4301.68點)。
聯想（0992）中期多賺41% 中期息0.085元。開市報9.3元，跌0.43%。
國富氫能（2582）上市，定價65元。開市報82.3元，升26.62%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，石藥（1093）開市報5.2元，升0.19%。
萬國數據－ＳＷ（9698）開市報21.7元，無升跌。
攜程（9961）開市報469.6元，跌1.51%。
利記（0637）無成交，報0.14元。
亞洲實業集團（1737）無成交，報0.093元。
偉俊集團控股（1013）無成交，報0.122元。
國泰（0293）建議回購債券。開市報9.1元，升13.18%。
威高國際（1173）發盈警，半年料蝕最多5300萬元。無成交，報0.035元。
副總理何立峰在京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。開市報69.7元，升0.8%。
領展（0823）委任冼明陽及翁郭雪梅為獨立非執行董事。開市報35.4元，跌0.28%。
嗶哩嗶哩（9626）第三季淨虧損收窄至7980萬人幣。開市報146.8元，跌9.61%。
平醫（1833）派特別息每股9.7元，母公司平保或以股代息增持2%以上。開市報16.82元，升14.89%。
融創中國（1918）境內公司債務重組，涉4選項。開市報2.67元，升1.14%。
惠譽上調中銀香港（2388）長期發行人違約評級至「A」，資產質素惡化料可控。開市報25.25元，升0.8%。
長和（0001）旗下CKHGT第三季收益升3%至26.4億歐元。開市報39.9元，升0.76%。
網易（9999）第三季經調整盈利跌13%至75億人幣。開市報131元，升9.62%。
京東健康（6618）第三季賺9.3億人幣，升2.1倍。開市報26.85元，升1.32%。
吉利（0175）公布極氪收購領克50%股權兼認購新增註冊資本，代價共93億元人幣。開市報13.8元，跌0.72%。
京東（9618）第三季經調整純利132億人幣，增24%勝預期。開市報130.9元，跌3.11%。
京東物流（2618）第三季經調整純利為22.88億元人幣，升3.1倍。開市報15.66元，升4.96%。
破頂股包括，中國天保集團（1427）創52周高，見0.32元，開市報0.32元，升12.28%。
1隻股份創上市新低，包括高科橋（9963）低見0.151元，開市報0.151元，跌3.82%。
創52周低，華潤飲料（2460）低見12.6元，開市報12.6元，跌1.87%。
異動股
上升異動股，包括，國富氫能（2582）開市報82.3元，升26.62%；平安好醫生（1833）開市報16.82元，升14.89%；國泰（0293）開市報9.1元，升13.18%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.32元，開市報0.32元，升12.28%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.148元，升10.45%；網易（9999）開市報131元，升9.62%。
下跌異動股，包括，嗶哩嗶哩（9626）開市報146.8元，跌9.61%；惠陶集團（8238）開市報0.041元，跌6.82%；通達（0698）開市報0.08元，跌5.88%；再鼎醫藥（9688）開市報20.95元，跌5.63%；安賢園中國（0922）開市報0.144元，跌5.26%；博雅互動（0434）開市報2.89元，跌4.62%；嬴集團（0397）開市報0.095元，跌4.04%；ＦＡ南方比特幣（3066）開市報32元，跌3.9%；洲際航天科技（1725）開市報1.24元，跌3.88%。
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