恒指今早高開67點或0.35%，報19503點，大市成交金額24億元；國指今早高開20點或0.3%，報6993點。恒生科技指數開市報4322點，升0.09%。上升股份比例為8.31%，下跌為3.65%，無升跌為88.03%。