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中國10月工業增加值增5.3% 遜預期 零售創11個月高 兼勝預期 固投遜預期 失業率降

國統局公布，10月份工業增加值按年增長5.3%，低過市場預期的增長5.6%，及9月的增長5.4%。社會消費品零售總額按年增長4.8%，好過預期的增長3.8%，高過9月的按年增長3.2%，增幅是2023年12月後新高，當月增7.4%。國統局表示，10月份國民經濟運轉中有進，主要經濟指標回昇明顯。

1至10月不含農戶固定資產投資按年增長3.4%，低過市場預期的增長3.5%。1至9月、1至8月，累計按年增長增為3.4%。

1至10月房地產投資按年下降10.3%，1至9月累計按年下降10.1%。

10月末調查失業率為5.0%，9月為5.1%。失業率5%是6月後新低，當月報5%。

全文如下：

10月份，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，一系列存量政策與增量政策協同發力、持續顯效，消費、服務業、進出口等主要經濟指標明顯回升，就業物價整體穩定，社會預期持續改善，高品質發展紮實推進，正面因素累積增多，國民經濟運轉穩中有進、穩中有升。

一、工業生產增勢穩定，設備製造業及高技術製造業較快增長

10月份，全國規模以上工業增加價值年增5.3%，較上月回落0.1個百分點；季增0.41%。分三大門類來看，礦業增加價值年增4.6%，製造業增長5.4%，電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業增長5.4%。裝備製造業增加價值年增6.6%，高技術製造業增加價值增長9.4%，分別快於全部規模以上工業增加價值1.3及4.1個百分點。分經濟類型來看，國營控股企業增加價值年增3.8%；股份制企業增長5.9%，外商及港澳台投資企業增長2.9%；私人企業增長4.8%。分產品來看，新能源汽車、工業機器人、積體電路產品產量較去年同期分別增長48.6%、33.4%、11.8%。 1-10月份，全國規模以上工業增加價值年增5.8%，與1-9月份相當。 10月份，製造業採購經理指數為50.1%，較上月上升0.3個百分點；企業生產經營活動預期指數為54.0%，上升2.0個百分點。 1-9月份，全國規模以上工業企業獲利總額5,2,282億元，較去年同期下降3.5%。

二、服務業明顯加快，現代服務業發展較好

10月份，全國服務業生產指數年增6.3%，較上月加速1.2個百分點。分業來看，金融業，資訊傳輸、軟體及資訊科技服務業，租賃及商務服務業生產指數年比分別增長10.2%、9.5%、8.8%，分別快於服務業生產指數3.9、3.2、2.5個百分點。 1-10月份，全國服務業生產指數年增5.0%，較1-9月加速0.1個百分點。 1-9月份，規模以上服務業企業營業收入較去年同期增長7.2%。 10月份，服務業商務活動指數為50.1%，較上月上升0.2個百分點；服務業業務活動預期指數為56.2%，上升1.6個百分點。其中，鐵路運輸、水上運輸、航空運輸、郵政、資本市場服務、生態保護及公共設施管理等產業商務活動指數位於55.0%以上較高景氣區間。

三、市場銷售較快回升，以舊換新相關商品銷售加快

10月份，社會消費品零售總額4,5,396億元，較去年同期增長4.8%，較上月加速1.6個百分點；較上季增長0.41%。按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額39,255億元，年增4.7%；鄉村消費品零售額6,141億元，增長4.9%。按消費類型分，商品零售額40,444億元，增長5.0%；餐飲收入4,952億元，增長3.2%。升級類商品銷售較好，限額以上單位化妝品類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長40.1%、26.7%。在消費品以舊換新政策帶動下，限額以上單位家用電器及音像器材類、文化辦公用品類、家具類、汽車類商品零售額分別增長39.2%、18.0%、7.4%、3.7%，比上月分別加快18.7 、8.0、7.0、3.3個百分點。 1-10月份，社會消費品零售總額398,960億元，年增3.5%，較1-9月加速0.2個百分點。全國網路零售額123632億元，年增8.8%。其中，實體商品網上零售額103,330億元，增長8.3%，佔社會消費品零售總額的比重為25.9%。 1-10月份，服務零售額較去年同期增長6.5%。

四、固定資產投資穩定增長，高技術產業投資增長較快

1-10月份，全國固定資產投資（不含農民）423222億元，年增3.4%，增幅與1-9月持平；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.6%。分領域來看，基礎建設投資年增4.3%，製造業投資增長9.3%，房地產開發投資下降10.3%。全國新建商品房銷售面積77,930萬平方米，年減15.8%，降幅比1-9月收窄1.3個百分點；新建商品房銷售額76855億元，下降20.9%，降幅收窄1.8個百分點。分產業看，第一產業投資年增2.5%，第二產業投資增長12.2%，第三產業投資下降0.9%。民間投資年減0.3%；扣除房地產開發投資，民間投資增長6.3%。高技術產業投資年增9.3%，其中高技術製造業及高技術服務業投資分別增長8.8%、10.6%。高技術製造業中，航空、太空船及設備製造業，電子及通訊設備製造業投資分​​別增長34.5%、9.4%；高技術服務業中，專業技術服務業、電子商務服務業投資分別增長32.0% 、16.3%。 10月份，固定資產投資（不含農民）季增0.16%。

五、貨物進出口較快增長，貿易結構持續優化

10月份，貨物進出口總額37,007億元，年增4.6%，較上月加速3.9個百分點。其中，出口21,899億元，增長11.2%；進口1,5108億元，下降3.7%。 1-10月份，貨物進出口總額3,60219億元，年增5.2%。其中，出口208028億元，增長6.7%；進口152191億元，增長3.2%。 1-10月份，一般貿易進出口增長3.9%，佔進出口總額的比重為64.1%。民營企業進出口增長9.3%，佔進出口總額的比重為55.1%，較上年同期提高2.1個百分點。機電產品出口增長8.5%，占出口總額的比重為59.4%。

六、就業情勢整體穩定，城鎮調查失業率下降

1-10月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，較上年同期下降0.2個百分點。 10月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，較上月下降0.1個百分點。本地戶籍勞動調查失業率為5.1%；外來戶籍勞動力調查失業率為4.8%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.7%。 31個大城市城鎮調查失業率為5.0%，較上月下降0.1個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為48.6小時。

七、居民消費價格小幅上漲，工業生產者價格較去年同期下降

10月份，全國居民消費價格（CPI）較去年同期上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點；季減0.3%。分類別來看，食品菸酒價格較去年同期上漲2.0%，衣著價格上漲1.1%，居住價格下降0.1%，生活用品及服務價格上漲0.1%，交通通訊價格下降4.8%，教育文化娛樂價格上漲0.8%，醫療保健價格上漲1.1%，其他用品及服務價格上漲4.7%。在食品菸酒價格中，糧食價格下降0.7%，鮮果價格上漲4.7%，豬肉價格上漲14.2%，鮮菜價格上漲21.6%。扣除食品和能源價格後的核心CPI年增0.2%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。 1-10月份，全國居民消費價格較去年同期上漲0.3%。

10月份，全國工業生產者出廠價格年減2.9%，季減0.1%；全國工業生產者購買價格較去年同期下降2.7%，季減0.3%。 1-10月份，全國工業生產者出廠價格及購買價格均較上年同期下降2.1%。

總的來看，10月份隨著存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出，國民經濟運作穩中有進，主要指標明顯回升，積極因素累積增多。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求偏弱，經濟持續回升基礎仍待鞏固。下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，紮實推動高品質發展，加速建構新發展格局，加力推動一攬子增量政策落實，鞏固和增強經濟回升向好態勢，努力完成全年經濟社會發展目標任務。

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