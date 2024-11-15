他說，津上現有廠房設施尚有空間增加人手及添置設備，因此不會再作大規模的投資。在集團所屬的機牀行業的4年周期中，以曆年計去年夏天已見底，今年首三季已比去年好，料現有業務增長之勢會延續至明年，來自汽車業的訂單亦在增加。儘管自動車牀產品單價按年下調5%，刀塔車牀等亦降價逾10%，但是隨著集團持續推動降本增效，因此已有助確保毛利率改善。其經營目標聚焦在銷售量及市場份額，他認為，若毛利率及利潤太高，反而會令集團經營趨向保守，形成制约，因此不宜只顧利潤最大化。

至於該集團在中期業績建議派息每股0.45元，李澤群稱，這是考慮到目前財務狀況而決定，將來會視乎情况，還會考慮增派股息，並繼續爭取穩定的股東回報。過往集團一向強調「安定派息」，派息率達30%以上，實際情况均達40%。若然經營不好、盈利少的年份，更多是保持派息額的安定性。在日本母公司持股65%下，他料派息不會大幅下滑。

雖然津上的母公司在今年7月份左右落實減持其股權5.9%，但是李澤群強調，這並非意味對集團欠缺信心，反而是與股份流通性，藉此滿足長期投資者的需求有關。集團期望，繼續提升業績，將價值體現出來。

在上半年度津上的經營現金淨流入只有946.2萬元(人民幣、下同)，較去年同期的2.77億元少，李澤群強調，這與應收票據、匯票、銀行承兑票及庫存等增加有關，庫存增至逾9.6億元，亦非集團歷史最高，至今亦未見發生不良率。

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