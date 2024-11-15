津上精密機牀(中國)（1651）日前公布截至9月底止中期業績，錄得毛利率及淨利潤率分別達到32.1%及17.2%，創該集團歷史新高。執行董事兼常務副總經理李澤群表示，現時從汽車及新能源行業獲取的訂單比較多，單是來自汽車業的銷售佔比40.4%。隨著來自人型機器人及人工智能(AI)等新行業發展，料會帶動對集團的產品需求。當中其有意於明年春季引入適用於人型機器人所需的新產品螺紋磨牀等。由於集團早在過去4至5年部署擴產，因此產能足夠擴充所需。
他說，津上現有廠房設施尚有空間增加人手及添置設備，因此不會再作大規模的投資。在集團所屬的機牀行業的4年周期中，以曆年計去年夏天已見底，今年首三季已比去年好，料現有業務增長之勢會延續至明年，來自汽車業的訂單亦在增加。儘管自動車牀產品單價按年下調5%，刀塔車牀等亦降價逾10%，但是隨著集團持續推動降本增效，因此已有助確保毛利率改善。其經營目標聚焦在銷售量及市場份額，他認為，若毛利率及利潤太高，反而會令集團經營趨向保守，形成制约，因此不宜只顧利潤最大化。
至於該集團在中期業績建議派息每股0.45元，李澤群稱，這是考慮到目前財務狀況而決定，將來會視乎情况，還會考慮增派股息，並繼續爭取穩定的股東回報。過往集團一向強調「安定派息」，派息率達30%以上，實際情况均達40%。若然經營不好、盈利少的年份，更多是保持派息額的安定性。在日本母公司持股65%下，他料派息不會大幅下滑。
雖然津上的母公司在今年7月份左右落實減持其股權5.9%，但是李澤群強調，這並非意味對集團欠缺信心，反而是與股份流通性，藉此滿足長期投資者的需求有關。集團期望，繼續提升業績，將價值體現出來。
在上半年度津上的經營現金淨流入只有946.2萬元(人民幣、下同)，較去年同期的2.77億元少，李澤群強調，這與應收票據、匯票、銀行承兑票及庫存等增加有關，庫存增至逾9.6億元，亦非集團歷史最高，至今亦未見發生不良率。
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