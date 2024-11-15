每美元兌日圓曾升值最多0.31%，升值至156.75日圓，是7月23日157.1日圓後最強。現報156.39日圓，升值0.08%。每百日圓兌港元曾貶值最多0.29%，貶值至4.9651，是7月22日4.9549後最弱；現報4.9776，貶值0.04%。

日本公布，第三季GDP按季折年率增速放緩至0.9%，遠低於第二季度下修後的2.2%，不過略高於普遍預期的0.7%。

日本經濟放緩將使新首相石破茂有更多理由本月晚些時候公布刺激措施。由於選民對物價持續上漲不滿，執政黨聯盟上個月失去眾議院多數席位，石破茂因此面臨挽回民眾支持的壓力。

儘管受到強颱風的影響，消費者支出仍然加速增長，幫助日本GDP保持正增長。

日本第一生命經濟研究所高級經濟學家Yoshiki Shinke在GDP數據公布前的一份報告中寫道，日本央行可能繼續推進政策正常化，央行料維持其總體消費穩定的觀點，除非發生全國性災難。

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