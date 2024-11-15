港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.21點子至4.14119%，是11月1日後最高，當日報4.21566%。對上一次連升2日是11月8日，當日拆息報4.10994%。
港元現報7.7825元貶值9點子，曾貶值最多20點子，報7.7836元，亦曾升值最多26點子，報7.779元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為447.99億元，與上日相同。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.71點子至3.8731%，是11月13日後最低；1星期HIBOR跌1.94點子至4.02774%，是11月13日後最低；2星期HIBOR升3.54點子至4.08536%，是11月12日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.63點子至4.34048%，是10月21日後最高；6個月期HIBOR升0.66點子至4.19095%，是11月1日後最高；12個月期HIBOR升2.2點子至4.13191%，是9月11日後最高。
美元指數現報106.752升值0.079點或0.07%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8348%，連續2日擴闊，利差是2024年11月08日後最闊，當日差距為-0.8502%。
對上一次連續2日擴闊，是2024年11月04日，當日利差報-0.8755%。
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