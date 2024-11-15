財政部再次呼籲中國提高在匯率政策實施方面透明度。「中國未能公布外匯干預情况，且在匯率政策的關鍵方面普遍缺乏透明度，這使中國成為主要經濟體中的異類，財政部有必要對其進行密切觀察」。

報告引述媒體報道稱，中國國有銀行通過人民幣/美元外匯掉期市場，向外國投資者和其他美元流動性提供者收取美元，並在即期市場中賣出以減輕人民幣貶值壓力，而外國投資者則把收到的人民幣投向同業存單(NCD)等中國資產。

報告稱，中資銀行通過上述交易活動最終應會形成美元遠期空頭頭寸，潛在規模可能較大，如果人民幣跌破掉期合約約定水平，則會招致進一步損失。目前不清楚它們是否已通過其他交易來降低這些美元空頭的匯率風險。

報告稱，人行理論上可向中資銀行提供遠期美元頭寸來進行對冲，此類1年以內期限的遠期交易會體現在央行的「國際儲備與外幣流動性數據模板」中，但該模板數據持續顯示央行並未持有此類短期遠期頭寸。

報告建議，「中國有必要提高其匯市干預活動的透明度，這樣會有助於減少政策傳達有誤的風險及其引起的市場波動」。

美國財政部稱，「美國的主要貿易伙伴沒有為阻止有效的國際收支調整或在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢而操縱本國貨幣與美元的匯率」。

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