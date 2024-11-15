聯儲局主席鮑威爾表示，美國經濟表現非常好，這是一件很棒的事，如果經濟數據允許，緩慢減息是明智之舉，「我認為在這種情况下我們的行動需要小心謹慎，當達到或接近中性利率水平時，我們可能需要放慢步伐，以便更準確的做出決策」。