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恒指半日升51點 科指升0.9% 曾跌穿50天線 國富氫能上市半日升20%

美PPI和勞工數據強勁，鮑威爾暗示放慢減息步伐，美債息全線上揚，美期下跌，美匯重返107之下，日韓台股上升。內地公布10月經濟數據好壞參半，A股反覆下跌，港股則先跌後升，三大指數見一周最大升幅。網易（9999）升13.39%，是升幅最大的藍籌、科指股。科指曾跌穿50天線(4302.39點)。國富氫能（2582）上市，半日升20%。

恒指今早高開67點，高位升172點，低位跌103點，高低波幅276點。上升股份比例為26.38%，下跌為25.06%，無升跌為48.55%。

恒指半日升51點或0.26%，報19486點，大市成交金額851億元；國指升27點或0.4%，報7001點。恒生科技指數收報4357點，升0.9%。

藍籌股成交金額367.75億元，佔大市成交43.21%；科指成份股成交金額252.67億元，佔大市成交29.69%；國指成份股成交金額331.92億元，佔大市成交39%。

24隻雙櫃台股，總成交0.31億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.53%，至117.62億元，佔大市成交13.81%。牛熊證成交金額43.36億元，減少23.86%；窩輪成交金額74.26億元，減少2.28%。

藍籌54隻升，23隻下跌，5隻無升跌。網易（9999）升13.39%，收報135.5元，是升幅最大的藍籌，吉利（0175）跌6.62%，收報12.98元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，12隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報135.5元，升13.39%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報146元，跌10.1%。

恒指續低於50天線(19841.04點)。科指曾跌穿50天線(4302.39點)。

北水南下合計淨流入28.16億元，較上日減少85.68%，連續第2日流入，累計流入224.72億元。北水本月累計流入741.61億元，按月減少11.52%。

騰訊（0700）推出AI「ima」 支援微信公衆號文章檢索。收報402.4元，跌0.25%。

津上（1651）料人型機器人及AI帶動需求 周期訂單增長之勢延至明年。創52周高，見11.5元，收報11.42元，升1.24%。

平安好醫生（1833）抽高25%後急回 昨宣布豪派特別息9.7元。收報15.02元，升2.6%。

中國黃金國際（2099）第三季轉賺3078萬美元。收報34.9元，升11.15%。

沿海家園（1124）中期虧損收窄至3693萬元。收報0.192元，無升跌。

聯想（0992）中期多賺41% 中期息0.085元。收報9.27元，跌0.75%。

國富氫能（2582）上市，定價65元。收報78.05元，升20.08%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，石藥（1093）收報5.13元，跌1.16%。

萬國數據－ＳＷ（9698）收報22.25元，升2.53%。

攜程（9961）收報468.6元，跌1.72%。

利記（0637）收報0.14元，無升跌。

亞洲實業集團（1737）收報0.093元，無升跌。

偉俊集團控股（1013）收報0.155元，升27.05%。

國泰（0293）建議回購債券。收報8.81元，升9.58%。

威高國際（1173）發盈警，半年料蝕最多5300萬元。收報0.035元，無升跌。

副總理何立峰在京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。收報69.7元，升0.8%。

領展（0823）委任冼明陽及翁郭雪梅為獨立非執行董事。收報35.2元，跌0.85%。

嗶哩嗶哩（9626）第三季淨虧損收窄至7980萬人幣。收報146元，跌10.1%。

平醫（1833）派特別息每股9.7元，母公司平保或以股代息增持2%以上。收報15.02元，升2.6%。

融創中國（1918）境內公司債務重組，涉4選項。收報2.64元，無升跌。

惠譽上調中銀香港（2388）長期發行人違約評級至「A」，資產質素惡化料可控。收報25.3元，升1%。

長和（0001）旗下CKHGT第三季收益升3%至26.4億歐元。收報40.65元，升2.65%。

網易（9999）第三季經調整盈利跌13%至75億人幣。收報135.5元，升13.39%。

京東健康（6618）第三季賺9.3億人幣，升2.1倍。收報26.85元，升1.32%。

吉利（0175）公布極氪收購領克50%股權兼認購新增註冊資本，代價共93億元人幣。收報12.98元，跌6.62%。

京東（9618）第三季經調整純利132億人幣，增24%勝預期。收報133.2元，跌1.41%。

京東物流（2618）第三季經調整純利為22.88億元人幣，升3.1倍。收報14.5元，跌2.82%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見82.3元，收報79.05元，升8.29%；大山教育（9986）創上市新高，見4.28元，收報4元，升3.09%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9009元，收報9009元，升0.07%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1157.7元，收報1157.7元，升0.06%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見11.06元，收報10.78元，升1.51%；大唐西市（0620）創52周高，見0.6元，收報0.41元，升54.72%；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見255元，收報253.8元，升1.52%；香港寬頻（1310）創52周高，見4.41元，收報4.1元，升5.13%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.32元，收報0.25元，跌12.28%；津上機床中國（1651）創52周高，見11.5元，收報11.42元，升1.24%；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.39元，收報0.345元，升9.52%；元征科技（2488）創52周高，見6.56元，收報6.52元，跌0.46%。

破底股方面

15隻股份創上市新低，其中十隻包括，力高集團（1622）低見0.246元，收報0.255元，無升跌；力高健康生活（2370）低見0.345元，收報0.345元，跌1.43%；百果園集團（2411）低見1.3元，收報1.32元，跌2.22%；友寶在線（2429）低見4.14元，收報4.21元，跌0.24%；佛朗斯股份（2499）低見9元，收報9.5元，跌5%；ＥＤＡ集團控股（2505）低見2.18元，收報2.23元，升1.36%；荃信生物－Ｂ（2509）低見11.2元，收報12元，跌7.69%；太美醫療科技（2576）低見5.01元，收報5.17元，跌2.64%；創勝集團－Ｂ（6628）低見0.85元，收報0.85元，跌4.49%；博安生物（6955）低見8.45元，收報8.78元，跌1.46%。

40隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.66元，收報6.66元，跌1.33%；結好控股（0064）低見0.133元，收報0.133元，跌0.75%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.09元，收報1.09元，跌2.68%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.83元，收報0.84元，跌3.45%；大家樂集團（0341）低見7.4元，收報7.52元，升1.35%；域能控股（0442）低見0.81元，收報0.81元，跌10%；中國食品（0506）低見2.38元，收報2.42元，無升跌；首程控股（0697）低見1.01元，收報1.01元，跌0.98%。

異動股

上升異動股，包括，大唐西市（0620）創52周高，見0.6元，收報0.41元，升54.72%；南戈壁（1878）收報3.45元，升27.31%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.248元，升27.18%；偉俊集團控股（1013）收報0.155元，升27.05%；長盈集團（控股）（0689）收報0.029元，升26.09%；意力國際（0585）收報0.385元，升22.22%；星空華文（6698）收報4.29元，升20.51%；國富氫能（2582）平上市高位#N/A N/A元，收報78.05元，升20.08%；守益控股（2227）收報0.097元，升19.75%；港娛國際（8291）收報0.099元，升19.28%。

下跌異動股，包括，傳遞娛樂（1326）收報0.033元，跌15.38%；未來世界控股（0572）收報0.62元，跌15.07%；融眾金融（3963）收報0.48元，跌14.29%；亞東集團（1795）收報1.46元，跌14.12%；雙樺控股（1241）收報0.067元，跌14.1%；榮陽實業（2078）收報0.11元，跌14.06%；創陞控股（2680）收報1.3元，跌13.91%；富銀融資股份（8452）收報0.41元，跌12.77%。

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