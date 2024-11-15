指數由80隻包括符合南向交易資格的恒生中國企業指數成分股，以及符合北向交易資格的大型A股組成。

截至10月31日，指數權重最高的行業為金融業（24%），其次分別為非必需性消費、必需性消費、資訊科 技業及工業，另佔指數權重 56%。該指數總市值接近3.9萬億美元，今年首10個月錄得20%增長。

恒生指數公司行政總裁巫婉雯指，「今天，我很高興宣布與香港交易所推出恒生香港交易所滬深港通中國企業指數。這個指數是我們的旗艦恒生中國企業指數之延伸，進一步納入符合互聯互通交易資格的大型A股，使其成為一條全面性的中國指數，有助全球投資者通過互聯互通把握中國機遇。憑藉恒指公司與香港交易所的結合優勢，以及互聯互通不斷增長的交易額，恒生香港交易所滬深港通中國企業指數的推出將進一步協助香港發揮『超級聯繫人』的角色，助內地聯通國際」。

香港交易所集團行政總裁陳翊庭表示，「今年適逢香港交易所慶祝滬深港通開通10周年，我們很高興與恒生指數公司達成這項合作，結合了世界領先交易所集團及區內領先指數商的專業知識。滬深港通徹底提升了香港市場的重要性和競爭力，這次推出恒生香港交易所滬深港通中國企業指數，彰顯我們致力提升內地與國際市場的互聯互通機制，為投資者提供更多選擇及機遇，並讓我們繼續發展新興業務。我們期待與資產管理人、發行人和市場參與者緊密合作，以此指數為基礎開發更多新產品，進一步豐富滬深港通的產品生態圈，讓香港資本市場更具活力」。

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