執行副總裁兼智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi預計，在疫情期間大量售出的PC（個人電腦）即將進入更換周期，而AI PC的功能為用戶提升生產力，帶來全新體驗，相信這能促進AI PC的出貨量增長。他認為，集團推出的個人AI 分身（AI Twin）能夠在多種場景中支持用戶，並遍及聯想的生態系統，為商業和高端消費設備提供專屬體驗，料集團AI 業務增速將超過市場。至於未來PC出貨中AI PC的比例，Luca Rossi預計，根據聯想的定義，明年AI PC的市場份額將達到20至25%；到2026年底或2027年初，這比例將增至70至80%。

此外，Luca Rossi表示，在智能手機和PC的升級換代過程中有轉向高端的趨勢。在PC方面，為了運行AI體驗，通常需要更高端的配置，例如更高的處理能力、更多的內存，這些都提高了設備的平均售價。

派息政策方面，執行副總裁兼首席財務官黃偉明表示，集團股息比例會在盈利的30至50%之間，但集團會考慮資本支出的需求。他稱，集團過去幾年一直遵循的政策，未來也將繼續保持，以符合公司的長期戰略。

其他報道

【有片：埋身擊】美不急於減息英鎊反覆偏軟 可在1.26美元水平低撈

恒指公司、港交所 推「恒生香港交易所滬深港通中國企業指數」

半日沽空金額增21% 南方恒生科技沽空增16倍

北京市長會見匯控CEO及橡樹資本創辦人 冀匯豐擴大在京投資和業務布局

恒指半日升51點 科指升0.9% 曾跌穿50天線 國富氫能上市半日升20%

石藥集團首三季盈利跌16% 成藥收入降3.5%

鮑威爾：如果經濟數據允許 緩慢減息是明智之舉

騰訊推出AI「ima」 支援微信公衆號文章檢索

美國再次批評中國匯率政策缺乏透明度

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

摩通CEO戴蒙：特朗普關稅威脅將把各國拉上談判桌

日本經濟增長放緩 日圓貶值見逾3個月最弱

李顯龍：GIC將繼續在美國投資

商經局丘應樺：積極尋求加入RCEP 樂見程序細則獲通過

津上料人型機器人及AI帶動需求 周期訂單增長之勢延至明年

中國10月樓價跌速放緩 受刺激組合拳激勵

平安好醫生抽高25%後急回 昨宣布豪派特別息9.7元

中國10月工業增加值增長5.3% 遜預期 零售勝預期 固投遜預期 失業率降

人行逆回購淨投放9688億元 再創歷史新高

A股三大指數續低開 人民幣中間價下調26點見逾一年低

恒指高開67點 科指升0.09% 國富氫能上市升26%

中國黃金國際第三季轉賺3078萬美元