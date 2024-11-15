中美角力的其中一個重要領域是人工智能（AI）。針對特朗普進駐白宮可能對聯想集團（0992）業務帶來的影響，董事長兼行政總裁楊元慶在網上業績會中表示，目前評估新政府的計劃或政策還言之尚早，但他強調，集團的收入在地理上分布非常均衡。除了中國的製造中心外，聯想亦在9個市場設有超過多個生產基地，例如日本、印度、德國、阿根廷、巴西、墨西哥以及美國等地。這樣的布局有助集團有效應對各地市場的宏觀和微觀環境挑戰。
執行副總裁兼智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi預計，在疫情期間大量售出的PC（個人電腦）即將進入更換周期，而AI PC的功能為用戶提升生產力，帶來全新體驗，相信這能促進AI PC的出貨量增長。他認為，集團推出的個人AI 分身（AI Twin）能夠在多種場景中支持用戶，並遍及聯想的生態系統，為商業和高端消費設備提供專屬體驗，料集團AI 業務增速將超過市場。至於未來PC出貨中AI PC的比例，Luca Rossi預計，根據聯想的定義，明年AI PC的市場份額將達到20至25%；到2026年底或2027年初，這比例將增至70至80%。
此外，Luca Rossi表示，在智能手機和PC的升級換代過程中有轉向高端的趨勢。在PC方面，為了運行AI體驗，通常需要更高端的配置，例如更高的處理能力、更多的內存，這些都提高了設備的平均售價。
派息政策方面，執行副總裁兼首席財務官黃偉明表示，集團股息比例會在盈利的30至50%之間，但集團會考慮資本支出的需求。他稱，集團過去幾年一直遵循的政策，未來也將繼續保持，以符合公司的長期戰略。
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