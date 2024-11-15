具體而言，在推動深港數據互聯互通方面，雙方擬在合規合法的前題下，推動兩地數據流通，優化深港數據資源配置，協助提升整體跨境數據使用效率。

發展數據要素市場：促進深港數據商合作，培育數據服務市場，鼓勵在數據流通交易、分析和安全領域的創新，共同拓展市場。

至於賦能中小企業透過數據資産化升級轉型，為中小企業提供培訓及諮詢服務，助其掌握數據流通交易技術，提高業務效率和競爭力，賦能中小企業開拓數據應用場境。

共建深港數據生態圈方面，雙方合作建造數據交換和溝通平台，提升信息化水平，同時通過舉辦數據要素生態活動（如路演、研討會、峰會），共同解决數據治理、流通和交易的關鍵問題。

最後，在探討推動數字經濟的工作方面，雙方依托深港數據流通及數字資源，探討可融合的深港數據治理的系統，為推動深港兩地的數字經濟發展奮實基礎。

生產力局首席營運總監林芷君表示，很高興與深數所達成合作協議，相信是次合作能發揮生產力局超級增值人的角色，協助提升整體跨境數據使用效率。生產力局將聯繫政府部門、數據服務及供應商、中小企業並結合深數所在數據交易及發展數據要素市場的重要地位及經驗，將籌備座談會及講解會予中小企及持份者。

深數所副總經理趙陽表示，此次生產力局與深圳數據交易所的合作，將推動香港與內地數字經濟產業協同聯動發展，為粵港澳大灣區數字經濟發展注入新的動力和活力；有利於用好香港的經驗和優勢，加快數據安全高效合規跨境流通，促進數據要素領域的國際合作。

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