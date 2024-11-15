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【羅仕揚專欄】內循環對抗外循環？

        美國總統寶座的爭奪戰，遠不及選前的民調或市場預期般激烈，侵侵勝選雖然早已是預期之內，但如此壓倒性、毫無懸念地贏得所有搖擺州份，與4年前戰至最後一刻、鹿死誰手的對壘，實在大相逕庭。

        早在選戰之前，Trump Trade再度成為熱門關鍵詞。媒體紛紛劃分特朗普執政後的潛在利好資產，不外乎Bitcoin、Tesla、Trump自己的媒體股、金融股及傳統石油能源股。侵侵勝選後，美股確實受帶動向好，Bitcoin及Tesla亦水漲船高，不過大戶真的等待選戰結束後才出手追貨？當然不是，投行又好、基金又好，誰不在大選前、甚至是半年前已做好相關配置？等待特朗普勝選才來追的錢，散戶居多，雖然未止於會被割韭菜，但有否買貴買錯，誰說得準？

        共和黨遠比民主黨親近商界，這是市場共識，亦是事實。共和黨人出身自商界背景較多，愛講資本講金錢，相對較多法律背景出身的民主黨人，愛講理想講共融，數十年以來一直構成充滿平衡感的對立。對於本港投行職員的最大切膚感，當然是在奧巴馬年代，幾乎每隔一兩個月就有大型銀行被罰款，而且是屢破銀碼紀錄的罰款，銀行盈利在扣除營運成本及罰款後一步步下移，最終影響到各同事行家的年尾花紅。侵侵首次執政後，銀行罰金全面消失，誰想到遠在地球另一邊的美國選戰，竟會影響到南中國海某小海港某幢商廈某職員的收入？

        特朗普的政綱主旋律，不外乎美國優先、去全球化、氣候變化是騙局。基於以上的思維，息口的走勢或會成為關鍵。經濟先行，作為商家的特朗普，豈會不愛低息環境？聯儲局自今年進入減息周期後，因應通脹放緩而繼續減息，似乎是大勢所趨，不過美債息率在選戰過後卻不升反跌，卻反映資金看法與預想的不一致。對聯儲局來說，通脹是決定息口走勢的指標；但對特朗普來說，息口走勢需要對經濟負責，要經濟好，一定要低息，讓企業投資成本減低。這是一個主導權的逆位思維：息口不應該受其他因素影響，而是由息口去改變其他因素。

        加徵關稅、發動貿易戰、嚴打非法移民，以上這些，侵侵在上一任年期全部都做過，但結果卻不一定利好美國商家，只因加徵關稅後的中國商品，成本價格或許依然比Made In US低，未見得美國用家或會因此轉投本土產物，亦有可能將成本轉嫁到消費者上。中國企業亦有很多方法避關稅，只要將廠房遷移到東南亞，關稅問題亦算迎刃而解。打擊非法移民亦是雙面刃，勞動密集形的企業會否轉聘本土美國人，本身已經是疑問，就算肯請，工資成本肯定直線攀升，造成的潛在後果就是通脹反彈。若通脹依然是聯儲局考慮息口走勢的主要因素，明年的減息幅度及速度，或許會不如預期。

        事實上，侵侵對上一次執政期間，美股走勢不錯，令人憧憬美股今後亦可繼續強勢，但別忘了大家說的是「繼續強勢」，即美股在拜登執政期間，表現其實不俗，任內美股指數持續破頂。當然在侵侵執政下，不排除股市表現會更好，但民主又好共和又好，以趨勢來畫一條線，美股無論在特朗普或拜登執政下，股市表現亦非常理想，不存在某人上場就會不利股市的對立論。

        特朗普雖然不信全球暖化或氣候改變等議題，不過不代表相關股份就會跌。縱使侵侵在上次執政時曾退出巴黎協定，市場亦預期不久他亦會再度遞表退會，但新能源股在上輪侵時代，表現其實極理想，相反近幾年ESG議題更廣泛地提倡，不過空有理想而不能變現，成為了板塊的致命傷。即使在民主黨「以愛發電」的加持下，新能源股在拜登執政下，表現遠不如侵時代，大量ESG基金表現仆直，亦是在過去幾年發生。可以預期，ESG股在新一輪的侵時代表現繼續難有起色，但問題不在於侵侵不支持，而是本身這些股份部分「質地」麻麻，甚至根本未有盈利能力，再跌亦只是延續拜登時代的弱勢。

        貿易戰重臨，中國企業特別是製造業面對的挑戰肯定會增加，相信在不久的將來，「內循環」肯定會捲土重來。「內循環」是習大大在新冠疫情初期已提出的思想，簡單來說就是促進內需，去填補外貿失去的經濟份額，減低對出口的依賴。疫情期間，中國幾近鎖國，民眾有錢也沒有地方花掉，加上電子商貿及帶貨等的盛行，最終流入國內消費市場的份額肯定有所增加。然而重新連接世界後，內地人紛紛外遊，選擇多了，也自然不甘於將錢只花在國內。疫後的消費比疫情期間更差，這不單是香港，在內地也有發生。

        再加上經濟真的進入調整期，企業盈利下跌，民眾有錢也寧願先儲起來，消費能力減弱，中產或富人減低在中高檔產品的消費，消費降級成為現象級的模式，單單看雙11的哄動率大不如前，已經從小事可以窺望到整個大形勢。執行力較高的消費業管理層，或會增加旗下中低檔產品，切合消費降級的需要；又或縮減人手及成本，或更廣泛地將商品放上電商或自營平台銷售。這些雖然未必能改變到些甚麼，但總好過甚麼都不做，令情況變得更壞。

        侵侵離開4年後再回來，實現了一個「外循環」。內地要用自身的「內循環」，來抵禦外圍侵擾的「外循環」，就算抵禦得到，有所損耗，也許也是在所難免。

羅仕揚