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瑞穗：中國10月數據改善 人民幣中間價阻匯價見10年最弱

今早內地公布好壞參半的經濟數據，瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，中國10月數據有改善，市場對中國經濟刺激計劃的信心。

張建泰表示，零售額較去年同期增長超過預期，從先前的年增3.2%增至4.8%（預期年增3.8%）。從細分來看，家電在年增20.5%之後，較去年同期上漲39.2%，反映出以舊換新補貼政策的正面影響。長假期間汽車銷售（年增3.7%）和餐飲服務（年增3.2%）的增長顯示消費者信心恢復。然而，在製造業的支持下，工業生產年比意外放緩至年增5.3%（預期年增5.6%），而年初至今的固定資產投資年增率維持在3.4%不變（預期年增3.5%）（年增9.3%）和基礎設施（年增4.3%）。在房地產市場刺激措施之後，新樓售價按月跌幅從先前的跌0.71%收窄至跌0.51%。

人民幣方面，隨著中國硬數據的改善和人行對人民幣中間價的支持，離岸人民幣即期匯率反彈至7.24水準。中國的外匯政策支持已回歸，以遏制人民幣單向貶值。值得注意的是，人行設定的人民幣中間價強於市場預期，連續三日低於7.2水平，有效錨定了人民幣情緒。

張建泰表示，根據2%交易區間規則，將人民幣中間價鎖定在7.2以下將保護美元/人民幣匯率上限免於跌破7.35的十年低點。

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