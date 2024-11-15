基礎建設零售債券將於12月17日發行，並於12月18日在港交所上市，並可在二手市場進行買賣。為了讓更多市民可以參與計劃，本次發行的最高配發金額設定為每位投資者100萬元，即每位投資者最多只能獲配發100手債券。

本批債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資。政府會每年公布募得資金的分配情况。

財政司司長陳茂波表示，「政府今次發行基礎建設零售債券，一方面為市民提供安全可靠、回報穩定的投資選項，讓市民對推動香港長遠發展的基建項目有更大的『參與感』和『獲得感』，另一方面亦為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成。這次發行的債券，也將進一步促進零售債券市場和普惠金融的發展」。

財政司司長在2024至25年度《財政預算案》公布，本年度會發行200億元零售債券。政府會視乎認購反應，酌情將目標發行額由原訂的200億元，上調至最多250億元。

基礎建設零售債券的發行條款、認購安排（包括配售銀行名單），以及基礎建設債券計劃的詳情將載於香港政府債券網站（www.hkgb.gov.hk）。

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