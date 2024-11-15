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德永佳擬投資7至8億擴越南廠 冀零售業務虧損收窄

因應地缘政治、潛在加徵關税及客戶需求關係，德永佳（0321）行政總裁何麗康表示，已有來自美國及日本改增加到集團旗下越南廠房落單。現時他們正部署在越南興建第二期廠房，料在未來三至四年投資約7億至8億元擴充產能。

此前該集團在去年出資6億元收購越南廠房後，他說，已經再出資2億至3億元投入設備及人手，令產能增至22萬磅，並在上半年度實現3億元收入。若完成二期廠房擴建，他料產能可倍增至超過40萭磅。若主要市場之一如美國等對華加徵關税，這利便客户轉往越南落單。原有東莞廠房則繼續應付貴價、快單及要求複雜，甚至內地品牌的訂單。其廠房的產能在上半年度已經百分百利用，到9、10月淡季後，現時他所見，下半年落單平稳。

另集團過去一段時間整固及關閉內地虧蝕的Baleno零售自營店後，他指，餘下內地269間店舖已有利可圖。隨著香港個別分店租约到期，他指，已較上半年結再減少3間門市，至明年3月底及明年度亦分別有5間及約10間門市到期，他們會繼續爭取減租，並不排除續會將盈利欠佳及未能減租的門市結束，但是無論如何，也會維持一定門市數目。當中他們擬在下月於啟德體育園，增開一家過千呎營業面積的分店，配合附近多學校、運動會等需求。因應市場變化及北上消費等影響，集團已經在香港門市提早至9、10月份打折扣，比過往在11月至12月初打折扣早，因此有助期間銷售額保持在去年同期水平甚至超越，打折後價錢只回歸至兩年前，但毛利率企穩在逾五成水平。

他期望，集團的零售業務可以在上半年分部虧損1億元的基礎上，進一步收窄虧損。當中集團在搬遷寫字樓及倉庫，在減省约1100萬元成本之外，寫字樓在7月份後才遷入新址，因此料進一步反映成本減省效益。另自集團改採取免存貨積壓的「一件代發」供應鏈管理模式經營電商業務，傳统電商佔比已降至5%，上半年實現商品交易總額(GMV)及確認零售總額分別按年增長2.16倍及40%至2.4億元及9100萬元。在雙十一期間電商業務還錄得GMV逾1億元人民幣，按年大增3倍。

在開拓東南亞零售業務方面，他稱，集團已在印尼設合營公司及在區內從事特許經營之外，亦有貨品遠銷中東。他不排除進一步打開菲律賓市場。

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