此前該集團在去年出資6億元收購越南廠房後，他說，已經再出資2億至3億元投入設備及人手，令產能增至22萬磅，並在上半年度實現3億元收入。若完成二期廠房擴建，他料產能可倍增至超過40萭磅。若主要市場之一如美國等對華加徵關税，這利便客户轉往越南落單。原有東莞廠房則繼續應付貴價、快單及要求複雜，甚至內地品牌的訂單。其廠房的產能在上半年度已經百分百利用，到9、10月淡季後，現時他所見，下半年落單平稳。

另集團過去一段時間整固及關閉內地虧蝕的Baleno零售自營店後，他指，餘下內地269間店舖已有利可圖。隨著香港個別分店租约到期，他指，已較上半年結再減少3間門市，至明年3月底及明年度亦分別有5間及約10間門市到期，他們會繼續爭取減租，並不排除續會將盈利欠佳及未能減租的門市結束，但是無論如何，也會維持一定門市數目。當中他們擬在下月於啟德體育園，增開一家過千呎營業面積的分店，配合附近多學校、運動會等需求。因應市場變化及北上消費等影響，集團已經在香港門市提早至9、10月份打折扣，比過往在11月至12月初打折扣早，因此有助期間銷售額保持在去年同期水平甚至超越，打折後價錢只回歸至兩年前，但毛利率企穩在逾五成水平。

他期望，集團的零售業務可以在上半年分部虧損1億元的基礎上，進一步收窄虧損。當中集團在搬遷寫字樓及倉庫，在減省约1100萬元成本之外，寫字樓在7月份後才遷入新址，因此料進一步反映成本減省效益。另自集團改採取免存貨積壓的「一件代發」供應鏈管理模式經營電商業務，傳统電商佔比已降至5%，上半年實現商品交易總額(GMV)及確認零售總額分別按年增長2.16倍及40%至2.4億元及9100萬元。在雙十一期間電商業務還錄得GMV逾1億元人民幣，按年大增3倍。

在開拓東南亞零售業務方面，他稱，集團已在印尼設合營公司及在區內從事特許經營之外，亦有貨品遠銷中東。他不排除進一步打開菲律賓市場。

其他報道

政府發行200億基礎建設零售債券 26日開始認購 入場費10000元 最多獲發100手

瑞穗：中國10月數據改善 人民幣中間價阻匯價見10年最弱

中聯數據擬在港IPO 估值逾50億美元

生產力局與深圳數據交易所簽署戰略合作備忘錄 合作建深港數據生態圈

特朗普進駐白宮 聯想：集團生產地多元有助應對風險

【有片：埋身擊】美不急於減息英鎊反覆偏軟 可在1.26美元水平低撈

恒指公司、港交所 推「恒生香港交易所滬深港通中國企業指數」

半日沽空金額增21% 南方恒生科技沽空增16倍

北京市長會見匯控CEO及橡樹資本創辦人 冀匯豐擴大在京投資和業務布局

恒指半日升51點 科指升0.9% 曾跌穿50天線 國富氫能上市半日升20%

石藥集團首三季盈利跌16% 成藥收入降3.5%

鮑威爾：如果經濟數據允許 緩慢減息是明智之舉

騰訊推出AI「ima」 支援微信公衆號文章檢索

美國再次批評中國匯率政策缺乏透明度

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

摩通CEO戴蒙：特朗普關稅威脅將把各國拉上談判桌

日本經濟增長放緩 日圓貶值見逾3個月最弱

李顯龍：GIC將繼續在美國投資

商經局丘應樺：積極尋求加入RCEP 樂見程序細則獲通過

津上料人型機器人及AI帶動需求 周期訂單增長之勢延至明年

中國10月樓價跌速放緩 受刺激組合拳激勵