法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷補充，財富效應對消費有相當的影響，現時需看股市和樓價能否持續反彈，同時也要看居民可支配收入上升。他指部分金融數據，例如社融存量、廣義（M2）貨幣供應和狹義（M1）貨幣供應等，未見真正的增長，因此未能肯定內地經濟改善是否很能夠持續。房地產銷售在過去一個月雖然在一線城市表現不錯，但二三線城市的銷售改善相當溫和，而這些城市正是內房市場問題所在。因此若未來數個月見到金融數據持續回穩，例如住房貸款回升，才能肯定內地居民對內房信心是否已經回復。

人民銀行預告年底前或再降存款準備金率0.25至0.5個百分點，吳卓殷預期年底前便會執行，為當局推出的財政政策提供流動性。不過特朗普當選後美元反彈，加劇人民幣貶勢，加上近期內地經濟數據有改善，因此人行今年或不會減息，而在明年首季減息0.15厘，應對特朗普的政策影響。

此外，法國外貿銀行發表報告，指出內地企業淨收入連續兩年受壓、淨利率下跌，內企財政健康水平在今年上半年惡化。截至今年上半年，房地產行業的殭屍企業在過去12個月平均佔行業比例，自去年底的28%升至39%，受政策支持的資訊及通訊技術（ICT）殭屍企業佔比，亦由9%升至16%。艾西亞指，當局推出10萬財政刺激政策，相等於GDP的8%，對清理債務問題是好事，但措施針對地方政策和城投企業，但債務問題並不只於房地產行業。因此內地需要在其他行業也要推出支持措施。

特朗普當選美國總統，對於內地經濟的地緣政治影響，艾西亞認為或出現兩種情况，一種是特朗普逼使中國簽署協議，購買更多美國產品，另一種對內地最壞的情况是美國同時逼使歐洲與華脫鉤。特朗普在委任對俄溫和但對華鷹派主管國安和外交部門，她認為美國或希望分化中俄，因為俄羅斯有石油、原材料等資源，亦是龐大的經濟體，一旦成功將對中國相當不利，認為影響與關稅同樣重要。她認為除了關稅外，特朗普也會在其他地方對華施壓，但最終仍會與中國進行談判，否則刺激通脹上升將對其不利。

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