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恒指收市倒跌9點 6日跌1527點 港股全周挫逾6% 國富氫能上市升20%

鮑威爾鷹派言論，美匯重返107之下，今早人民日報報道稱「中國經濟正在爬坡過坎，吃勁的時候更需要穩住勁。當不得『瘋牛』，要當『慢牛』」，為A股情緒降溫。內地今早公布10月經濟數據好壞參半，A股反覆下跌，午後則急挫，港股、日股亦升幅收窄，其後人民幣亦接力轉強、美匯指數倒跌。

恒指於收市競價時段後倒跌9點，見7周新低，指數連跌6日，累計跌1527點，大市成交、北水流入均減少。按周計，三大指數均跌逾6%，見1個月最大按周跌幅。

恒指今早高開67點，高位升172點，低位跌103點，高低波幅276點。上升股份比例為28.56%，下跌為34.62%，無升跌為36.8%。

恒指收市跌9點或0.05%，報19426點，大市成交金額1554億元，較上日減少10.25%，是11月4日1162.33億元成交後最少；國指升6點或0.1%，報6980點。恒生科技指數收報4327點，升0.22%。

藍籌股成交金額711.97億元，佔大市成交45.81%；科指成份股成交金額445.06億元，佔大市成交28.63%；國指成份股成交金額632.93億元，佔大市成交40.72%。

24隻雙櫃台股，總成交0.76億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.91%，至127.74億元，佔大市成交8.21%。牛熊證成交金額48.4億元，減少15%；窩輪成交金額79.34億元，增加4.39%。

藍籌47隻升，32隻下跌，3隻無升跌。網易（9999）升12.13%，收報134元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌5.94%，收報3.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，16隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報134元，升12.13%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報146.1元，跌10.04%。

恒指續低於50天線(19839.82點)。科指曾跌穿50天線(4301.8點)。

北水南下合計淨流入9.22億元，較上日減少95.31%，連續第2日流入，累計流入205.78億元，對上一次連續2日淨流入是11月12日。北水本月累計流入722.67億元，按月減少13.78%，連續第17個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.53%，低見19332.34點，是9月26日19176.58點後最低。今日收市報19426.34點，是9月25日後收市新低，當日報19129.1點。連跌6日，累計跌1527點，對上一次連跌6日是1月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月30日。

科指曾升最多1.76%，是11月8日後最大升幅，當日升幅為3.44%。高見4394.32點，是11月14日4463.34點後最高。今日收市報4327.84點，是11月13日後收市新高，當日報4455.67點。

國指曾升最多1.13%，是11月8日後最大升幅，當日升幅為2.12%。高見7052.03點，是11月14日7141.92點後最高。今日收市報6980.06點，是11月13日後收市新高，當日報7130.93點。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月29日。

一周表現

恒指本周累跌6.28%或1301點，跌幅是10月11日後最大，當時收市跌幅為6.53%；本周表現最佳的是網易（9999），累升12.23%，其次為中升（0881）及聯通（0762），分別升11.92%及3.39%。而表現最差的是宏橋（1378），累跌19.17%，其次為龍湖（0960）及京東（9618），分別跌16.91%及14.62%。

國指本周累跌6.45%或481點，跌幅是10月11日後最大，當時收市跌幅為6.57%；本周表現最佳的是網易（9999），累升12.23%，其次為聯通（0762）及海爾智家（6690），分別升3.39%及無升跌。而表現最差的是龍湖集團（0960），累跌16.91%，其次為京東（9618）及小鵬（9868），分別跌14.62%及13.51%。

科指本周累跌7.29%或340點，跌幅是10月11日後最大，當時收市跌幅為9.39%；本周表現最佳的是網易（9999），累升12.23%，其次為海爾智家（6690）及金蝶（0268），分別無升跌及跌0.23%。而表現最差的是嗶哩嗶哩（9626），累跌20.29%，其次為蔚來（9866）及京東（9618），分別跌15.99%及14.62%。

午後消息股表現

德永佳（0321）擬投資7至8億擴越南廠 冀零售業務虧損收窄。收報0.84元，無升跌。

特朗普進駐白宮 聯想（0992）：集團生產地多元有助應對風險。收報9.17元，跌1.82%。

石藥集團（1093）首三季盈利跌16% 成藥收入降3.5%。收報5.13元，跌1.16%。

今早及隔晚消息股表現

騰訊（0700）推出AI「ima」 支援微信公衆號文章檢索。收報401元，跌0.59%。

津上（1651）料人型機器人及AI帶動需求 周期訂單增長之勢延至明年。創52周高，見11.78元，收報11.6元，升2.84%。

平安好醫生（1833）抽高25%後急回 昨宣布豪派特別息9.7元。收報14.94元，升2.05%。

中國黃金國際（2099）第三季轉賺3078萬美元。收報35.5元，升13.06%。

沿海家園（1124）中期虧損收窄至3693萬元。收報0.194元，升1.04%。

聯想（0992）中期多賺41% 中期息0.085元。收報9.17元，跌1.82%。

國富氫能（2582）上市，定價65元。創上市新高，見82.45元，收報78元，升20%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，石藥（1093）收報5.13元，跌1.16%。

萬國數據－ＳＷ（9698）收報22.05元，升1.61%。

攜程（9961）收報468元，跌1.85%。

利記（0637）收報0.14元，無升跌。

亞洲實業集團（1737）見52周低0.09元，收報0.093元，無升跌。

偉俊集團控股（1013）收報0.16元，升31.15%。

國泰（0293）建議回購債券。收報8.7元，升8.21%。

威高國際（1173）發盈警，半年料蝕最多5300萬元。收報0.035元，無升跌。

副總理何立峰在京會見匯控（0005）主席杜嘉祺。收報69.7元，升0.8%。

領展（0823）委任冼明陽及翁郭雪梅為獨立非執行董事。收報35.15元，跌0.99%。

嗶哩嗶哩（9626）第三季淨虧損收窄至7980萬人幣。收報146.1元，跌10.04%。

平醫（1833）派特別息每股9.7元，母公司平保或以股代息增持2%以上。收報14.94元，升2.05%。

融創中國（1918）境內公司債務重組，涉4選項。收報2.6元，跌1.52%。

惠譽上調中銀香港（2388）長期發行人違約評級至「A」，資產質素惡化料可控。收報25.3元，升1%。

長和（0001）旗下CKHGT第三季收益升3%至26.4億歐元。收報40.25元，升1.64%。

網易（9999）第三季經調整盈利跌13%至75億人幣。收報134元，升12.13%。

京東健康（6618）第三季賺9.3億人幣，升2.1倍。收報27.6元，升4.15%。

吉利（0175）公布極氪收購領克50%股權兼認購新增註冊資本，代價共93億元人幣。收報13.18元，跌5.18%。

京東（9618）第三季經調整純利132億人幣，增24%勝預期。收報132.6元，跌1.85%。

京東物流（2618）第三季經調整純利為22.88億元人幣，升3.1倍。收報14.16元，跌5.09%。

破頂股表現

破頂股包括，達勢股份（1405）創上市新高，見82.3元，收報77.5元，升6.16%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見8.95元，收報8.77元，升4.9%；廣聯科技控股（2531）創上市新高，見25元，收報24.6元，升4.9%；大山教育（9986）創上市新高，見4.28元，收報3.93元，升1.29%；國富氫能（2582）創上市新高，見82.45元，收報78元，升20%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9010.1元，收報9009.4元，升0.07%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1100.55元，收報1100.55元，升0.04%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見897.45元，收報897.45元，升0.04%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8349.15元，收報8349.15元，升0.04%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1157.7元，收報1157.7元，升0.06%；Ａ博時美元－Ｒ（84408）創上市新高，見7770.95元，收報7770.95元，升0.07%；VITASOY INT'L（0345）創52周高，見11.06元，收報10.52元，跌0.94%；大唐西市（0620）創52周高，見0.6元，收報0.325元，升22.64%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.165元，收報0.165元，無升跌；宏利金融－Ｓ（0945）創52周高，見255元，收報253.4元，升1.36%；香港寬頻（1310）創52周高，見4.41元，收報4.14元，升6.15%；中國天保集團（1427）創52周高，見0.32元，收報0.249元，跌12.63%；津上機床中國（1651）創52周高，見11.78元，收報11.6元，升2.84%；萬順集團控股（1746）創52周高，見0.39元，收報0.355元，升12.7%；梁志天設計集團（2262）創52周高，見0.285元，收報0.28元，升9.8%；百宏實業（2299）創52周高，見4.7元，收報4.7元，無升跌。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，北京能源國際（0686）低見0.33元，收報1.28元，跌4.48%；中國鑄晨８１（0810）低見0.182元，收報0.182元，跌12.08%；力高集團（1622）低見0.241元，收報0.241元，跌5.49%；佰達國際控股（1949）低見0.101元，收報0.143元，跌88.28%；力高健康生活（2370）低見0.34元，收報0.35元，無升跌；百果園集團（2411）低見1.3元，收報1.3元，跌3.7%；友寶在線（2429）低見4.07元，收報4.2元，跌0.47%；友芝友生物－Ｂ（2496）低見4.9元，收報4.9元，跌1.61%；佛朗斯股份（2499）低見9元，收報9.78元，跌2.2%；ＥＤＡ集團控股（2505）低見2.18元，收報2.2元，無升跌。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，大快活集團（0052）低見6.66元，收報6.8元，升0.74%；結好控股（0064）低見0.129元，收報0.129元，跌3.73%；王氏國際（0099）低見1.15元，收報1.15元，無升跌；泛海集團（0129）低見0.33元，收報0.35元，跌7.89%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.09元，收報1.12元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.82元，收報0.9元，升3.45%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；大家樂集團（0341）低見7.4元，收報7.43元，升0.13%；域能控股（0442）低見0.81元，收報0.9元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，昊天國際建投（1341）收報0.69元，升35.29%；偉俊集團控股（1013）收報0.16元，升31.15%；信保環球控股（0723）收報0.285元，升29.55%；南戈壁（1878）收報3.51元，升29.52%；中國派對文化（1532）收報0.109元，升26.74%；中國唐商（0674）收報0.16元，升25.98%；經發物業（1354）收報27.7元，升25.91%；星空華文（6698）收報4.4元，升23.6%；大唐西市（0620）創52周高，見0.6元，收報0.325元，升22.64%；長盈集團（控股）（0689）收報0.028元，升21.74%。

下跌異動股，包括，佰達國際控股（1949）創上市新低，見0.101元，收報0.143元，跌88.28%；亨泰（0197）收報0.38元，跌28.3%；朗詩（0106）收報0.02元，跌23.08%；荃信生物－Ｂ（2509）創上市新低，見9.8元，收報10.02元，跌22.92%；K W NELSON GP（8411）平上市低位0.027元，收報0.027元，跌20.59%；長城天下（0524）收報0.24元，跌20%；三愛健康集團（1889）收報0.5元，跌19.35%；中國上城（2330）收報0.102元，跌18.4%；力天影業（9958）收報0.135元，跌18.18%；宏海控股集團（8020）收報0.019元，跌17.39%。

 

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