期內，私人消費開支繼續下跌1.3%，整體貨物出口增長減慢至4.0%，服務輸出則進一步上升升2.4%。整體投資開支增加3.7%。經季節性調整的失業率維持在3.0%，與上一季相同。

政府經濟顧問梁永勝認為，主要央行的貨幣政策預期進一步放寬，加上國家最近推出多項提振經濟措施，將有助支持本地市場的氣氛和活動。資產市場氣氛好轉和就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會構成制約。

全文如下：

政府今日（十一月十五日）發表《第三季經濟報告》和第三季度的本地生產總值修訂數字。

政府經濟顧問梁永勝闡述第三季的經濟表現，以及最新的全年本地生產總值和物價預測。

要點

香港經濟在第三季繼續按年擴張，儘管步伐放緩。整體貨物出口增長減慢，服務輸出則進一步上升。整體投資開支進一步增加。不過，私人消費開支繼續下跌。實質本地生產總值在第三季按年增長1.8%，上一季增長3.2%。首三季合計，實質本地生產總值按年增長2.6%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌1.1%。

隨着一些主要市場的經濟增長放緩，香港整體貨物出口在第三季的按年實質增長減慢至4.0%。輸往內地的出口繼續明顯上升。輸往美國的出口增長步伐放緩，輸往歐盟的出口則反彈。同時，輸往多個亞洲主要市場的出口下跌。服務輸出進一步上升2.4%。金融服務、商用及其他服務和運輸服務輸出進一步增長。旅遊服務輸出則在旅客消費模式改變和港元匯率高企下繼續下跌。

本地方面，隨着整體經濟增長，整體投資開支在第三季進一步按年實質增加3.7%。然而，隨着市民消費模式改變，私人消費開支繼續下跌1.3%。

勞工市場在第三季維持緊絀。經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與上一季相同。就業不足率亦維持在1.2%的低水平不變。就業收入繼續錄得穩健增長。

踏入第三季，由於美國的減息步伐和主要經濟體的經濟前景存在不確定性，本地股票市場維持偏軟。隨着美國在九月中下調利率和內地其後公布一攬子提振措施，市場氣氛明顯改善，恒生指數（恒指）躍升，於季末收報21 134點，較六月底高 19.3%。住宅物業市場在第三季大部分時間淡靜，但自美國減息後，市場氣氛改善，發展商加快推出新樓盤。整季合計，交投活動較上一季減少，住宅售價維持偏軟。

第三季基本消費物價通脹整體上維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1.1%，上一季的升幅為1.0%。外出用膳及外賣價格的按年升幅放緩。私人房屋租金升幅維持輕微。電力價格繼續錄得明顯跌幅。其他主要組成項目承受的價格壓力普遍可控。

儘管最近外圍環境變得更具挑戰，預期香港經濟在今年餘下時間將繼續保持動力。全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫將影響香港的貨物出口表現。不過，主要央行的貨幣政策預期進一步放寬，加上國家最近推出多項提振經濟措施，將有助支持本地市場的氣氛和活動。具體而言，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資。中央政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措，以及資產市場氣氛好轉和就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會構成制約。

《施政報告》已提出一系列發展經濟的有力措施，一方面鞏固提升香港的傳統優勢產業，同時積極發掘新增長點。在金融方面，《施政報告》提出打造香港成爲國際黃金交易市場，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。在航運方面，《施政報告》提出建立大宗商品交易的生態圈，帶動海運服務，並助力期貨對冲等相關金融和專業服務的發展。至於貿易方面，政府會着力構建高增值的供應鏈服務中心，吸引海內外企業到香港建立總部或分部業務。《施政報告》亦調低了烈酒入口稅，以鼓勵烈酒貿易和相關高增值服務的發展。另外，在發展新質生產力方面，《施政報告》提出設立100億元創科產業引導基金、發展低空經濟等措施。政府將全力落實《施政報告》提出的各項措施，為香港的經濟發展注入新動能。

考慮到今年首三季的實際數字以及全球和本地情况的最新發展，全年實質本地生產總值增長預測由八月覆檢時的2.5%至3.5%修訂至2.5%。政府將繼續密切留意情况。

通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。香港經濟繼續增長或會為本地成本帶來一些輕微上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管外圍環境仍有不確定性。考慮到今年首三季的通脹情况以及上述各項因素，基本和整體消費物價通脹率的預測分別由八月覆檢時的1.3%及1.9%向下修訂至1.1%及1.7%。

詳細分析

本地生產總值

根據政府統計處今天發布的修訂數字，第三季實質本地生產總值按年增長1.8%（與預先估計相同），上一季上升3.2%。首三季合計，實質本地生產總值按年增長2.6%（與預先估計相同）。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季下跌1.1%（與預先估計相同），上一季上升0.3%。

各經濟環節在第三季的發展情况詳述如下。

對外貿易

整體貨物出口繼上一季按年實質上升7.5%後，在第三季增長4.0%。整體貨物出口增長減慢，主要是由於一些主要市場的經濟增長放緩。根據對外商品貿易統計數字按主要市場分析，第三季輸往內地的出口繼續按年明顯上升。輸往美國的出口增長步伐放緩，輸往歐盟的出口則反彈。同時，輸往多個亞洲主要市場的出口下跌。經季節性調整後按季比較，整體貨物出口在上一季上升0.2%後，在第三季下跌3.1%。

服務輸出繼上一季按年實質增長1.1%後，在第三季進一步上升2.4%。金融服務輸出隨着跨境金融及集資活動改善而進一步上升。商用及其他服務輸出亦隨着經濟擴張而進一步增長。運輸服務輸出因訪港旅客人次及區內貿易往來增加而繼續增長。旅遊服務輸出則在旅客消費模式改變和港元匯率高企下繼續下跌。經季節性調整後按季比較，服務輸出在上一季下跌2.5%後，在第三季恢復增長3.4%。

內部經濟

隨着市民消費模式改變，消費活動在第三季仍然疲弱。私人消費開支繼上一季按年實質下跌1.6%後，在第三季進一步下跌1.3%。經季節性調整後按季比較，私人消費開支在上一季上升0.7%後，在第三季下跌0.5%。同時，政府消費開支繼上一季按年增加2.2%後，在第三季增加2.1%。

按本地固定資本形成總額計算的整體投資開支繼上一季按年實質上升4.1%後，在第三季上升3.7%。隨着整體經濟增長，購置機器、設備及知識產權產品的開支重拾增長。樓宇及建造開支下跌，當中公營部門開支的升幅被私營機構開支的跌幅抵消有餘。另外，由於物業交投量繼續增加，擁有權轉讓費用進一步上升。

勞工市場

勞工市場在第三季維持緊絀。第三季經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與上一季相同。就業不足率亦維持在1.2%的低水平不變。每月就業收入中位數在第三季按年上升6.7%。

資產市場

踏入第三季，由於美國的減息步伐和主要經濟體的經濟前景存在不確定性，本地股票市場維持偏軟，恒指在季內大部分時間在17 000 點與18 000點之間窄幅上落。隨着美國在九月十八日下調利率50個基點和內地其後公布一攬子措施提振經濟和資本市場，市場氣氛明顯改善，恒指躍升，於季末收報21 134 點，較六月底高19.3%。恒指在十一月十四日收報19 436點。

住宅物業市場在第三季大部分時間淡靜，但自美國在九月減息後，市場氣氛改善，發展商加快推出新樓盤。整季合計，交投活動較上一季減少，住宅售價維持偏軟。第三季送交土地註冊處註冊的住宅物業買賣合約總數為10 225 份，較上一季回落43%，儘管仍較一年前高11%。整體住宅售價在季內下跌5%。隨着住宅售價下跌，市民的置業負擔指數在季內改善至約62%，但仍高於二零零四至二零二三年期間54%的長期平均數。同時，整體住宅租金在季內進一步上升2%。非住宅物業市場維持疲弱。所有主要市場環節的交投活動仍然疏落。售價和租金維持偏軟。

物價

第三季基本消費物價通脹整體上維持輕微。外出用膳及外賣價格的按年升幅放緩。私人房屋租金升幅維持輕微。電力價格繼續錄得明顯跌幅。其他主要組成項目承受的價格壓力普遍可控。撇除政府一次性紓緩措施的效應，基本綜合消費物價指數在第三季按年上升1.1%，上一季的升幅為1.0%。本地營商成本壓力仍然大致受控。儘管名義工資繼續錄得增長，商業樓宇租金下跌。外圍價格壓力整體上減弱。同時，整體綜合消費物價指數在第三季按年上升2.4%，上一季為1.2%。第三季整體通脹大幅高於基本通脹，是由於政府在季內沒有提供差餉寬減，電費補貼亦較去年同期少。

本地生產總值和物價的最新預測

儘管最近外圍環境變得更具挑戰，預期香港經濟在今年餘下時間將繼續保持動力。全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫將影響香港的貨物出口表現。不過，主要央行的貨幣政策預期進一步放寬，加上國家最近推出多項提振經濟措施，將有助支持本地市場的氣氛和活動。具體而言，金融狀況逐漸放鬆應有利固定資產投資。中央政府的多項惠港措施、特區政府各項提振市面氣氛的舉措，以及資產市場氣氛好轉和就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會構成制約。

《施政報告》已提出一系列發展經濟的有力措施，一方面鞏固提升香港的傳統優勢產業，同時積極發掘新增長點。在金融方面，《施政報告》提出打造香港成爲國際黃金交易市場，進一步鞏固香港國際金融中心的地位。在航運方面，《施政報告》提出建立大宗商品交易的生態圈，帶動海運服務，並助力期貨對冲等相關金融和專業服務的發展。至於貿易方面，政府會着力構建高增值的供應鏈服務中心，吸引海內外企業到香港建立總部或分部業務。《施政報告》亦調低了烈酒入口稅，以鼓勵烈酒貿易和相關高增值服務的發展。另外，在發展新質生產力方面，《施政報告》提出設立100億元創科產業引導基金、發展低空經濟等措施。政府將全力落實《施政報告》提出的各項措施，為香港的經濟發展注入新動能。

考慮到今年首三季的實際數字以及全球和本地情况的最新發展，全年實質本地生產總值增長預測由八月覆檢時的2.5%至3.5%修訂至2.5%。政府將繼續密切留意情况。作為參考，私營機構分析員的最新增長預測介乎2.4%至2.8%，平均約為2.6%。

通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。香港經濟繼續增長或會為本地成本帶來一些輕微上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管外圍環境仍有不確定性。考慮到今年首三季的通脹情况以及上述各項因素，基本和整體消費物價通脹率的預測分別由八月覆檢時的1.3%及1.9%向下修訂至1.1%及1.7%。

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