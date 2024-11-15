該會指左萍於去年11月2至20日期間，在市場上多次買入並賣出國茂控股（8428）股份，令她在去年11月20日所持國茂股權由原本的0%增至30.22%，因而觸發《收購守則》的強制全面要約責任。她當時並無就國茂的股份作出任何全面要約。

左萍承認違反《收購守則》，令國茂股東失去就他們的股份接獲全面要約的權利，並同意有關紀律行動。該會指她的行為未能符合她理應達到的標準，並構成對《收購守則》其中一條最重要條文的漠視，故應受到嚴厲的紀律處分。

其他報道

恒指收市倒跌9點 6日跌1527點 港股全周挫逾6% 國富氫能上市升20%

WeChat Pay HK推新客首筆匯款免手續費

法國外貿銀行：未能肯定內地零售樓市已轉向 需看股樓及收入能否續升

德永佳擬投資7至8億擴越南廠 冀零售業務虧損收窄

A股連跌兩日創板指低收4% 三大指數一周同挫逾3%

政府發行200億基礎建設零售債券 26日開始認購 入場費10000元 最多獲發100手

瑞穗：中國10月數據改善 人民幣中間價阻匯價見10年最弱

中聯數據擬在港IPO 估值逾50億美元

生產力局與深圳數據交易所簽署戰略合作備忘錄 合作建深港數據生態圈

特朗普進駐白宮 聯想：集團生產地多元有助應對風險

【有片：埋身擊】美不急於減息英鎊反覆偏軟 可在1.26美元水平低撈

恒指公司、港交所 推「恒生香港交易所滬深港通中國企業指數」

半日沽空金額增21% 南方恒生科技沽空增16倍

北京市長會見匯控CEO及橡樹資本創辦人 冀匯豐擴大在京投資和業務布局

恒指半日升51點 科指升0.9% 曾跌穿50天線 國富氫能上市半日升20%

石藥集團首三季盈利跌16% 成藥收入降3.5%

鮑威爾：如果經濟數據允許 緩慢減息是明智之舉

騰訊推出AI「ima」 支援微信公衆號文章檢索

美國再次批評中國匯率政策缺乏透明度

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日

摩通CEO戴蒙：特朗普關稅威脅將把各國拉上談判桌