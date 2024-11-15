證監會公開譴責左萍違反《收購守則》的強制全面要約責任，並對她施加為期6年的冷淡對待令。
該會指左萍於去年11月2至20日期間，在市場上多次買入並賣出國茂控股（8428）股份，令她在去年11月20日所持國茂股權由原本的0%增至30.22%，因而觸發《收購守則》的強制全面要約責任。她當時並無就國茂的股份作出任何全面要約。
左萍承認違反《收購守則》，令國茂股東失去就他們的股份接獲全面要約的權利，並同意有關紀律行動。該會指她的行為未能符合她理應達到的標準，並構成對《收購守則》其中一條最重要條文的漠視，故應受到嚴厲的紀律處分。
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