他說，若然美國候任總统特朗普上台後，如其所言對入口貨品加徵關税，會直接影響出口。連同擴張性財政政策，亦料令通脹為時長些，連帶減息步伐也受影響。同時其他國家有甚麼反應，令情況存在不確定性。

不過，他稱，由於內地自9月起推出一系列措施刺激經濟，刺激內需，並維持樓市穩定，亦化解地方債危機，料有助抵銷美國新政府擬推出的措施帶來的影響，幫助到香港經濟發展。他更估計，連同9月中減息因素，經濟動力仍可以在今年第四季维持，現時可見市面氣氛好轉。就算恒生指數隨美國大選後回落，也仍比大選前升10%，樓市交投亦回穩了。他料香港全年經濟會增長2.5%。

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