政府今日公布《第三季經濟報告》，在記者會上，政府經濟顧問梁永勝指出，隨著美國選出新一屆政府並揚言加關税，加劇貿易磨擦，甚至擬推行擴張經濟政策，料對環球以至國家經濟帶來不利影響。但他預期內地推出刺激經濟措施，有助抵銷影響並幫助香港經濟發展。至於美國的措施影響多大，要視乎最後推出程度有多大而定，目前仍存在不確定性。
他說，若然美國候任總统特朗普上台後，如其所言對入口貨品加徵關税，會直接影響出口。連同擴張性財政政策，亦料令通脹為時長些，連帶減息步伐也受影響。同時其他國家有甚麼反應，令情況存在不確定性。
不過，他稱，由於內地自9月起推出一系列措施刺激經濟，刺激內需，並維持樓市穩定，亦化解地方債危機，料有助抵銷美國新政府擬推出的措施帶來的影響，幫助到香港經濟發展。他更估計，連同9月中減息因素，經濟動力仍可以在今年第四季维持，現時可見市面氣氛好轉。就算恒生指數隨美國大選後回落，也仍比大選前升10%，樓市交投亦回穩了。他料香港全年經濟會增長2.5%。
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