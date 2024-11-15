港燈投資（2638）表示，會在2025年撥款逾7000萬元，強化「智惜用電服務」計劃，協助不同社區，包括社福機構、學校及弱勢社群，全力邁向碳中和，亦會繼續向有需要的家庭派發現金券，資助劏房租戶安裝獨立電表。
該集團指，新一年度推出的加強版「節能共享資助計劃」，將透過一站式服務，支援非牟利的社福機構及學校等落實措施改善能源效益及採用可再生能源。明年起，每座合資格的樓宇可以獲得最高300萬元資助，用於安裝節能電器設備，應用太陽能光伏技術，在屋頂採用有助室內節能的油漆等措施。另外亦會資助有需要的合資格非住宅客戶，轉用電煮食爐、電熱水爐及電乾衣機等，上限40萬元，預計明年約有60至100個項目受惠。
港燈客戶服務總經理蔡偉民表示：「港燈一直推動社會實現可持續發展的目標，除了確保電力供應穩定可靠，致力在2050年前達至淨零發電外，同時支援有需要人士。明年『智惜用電關懷基金』會加強支援不同學校及社福機構，幫助他們旗下的處所節能減碳，以及提供更多資源服務弱勢社群。」。
位於筲箕灣的東華三院方樹泉社會服務大樓將會是加強版「節能共享資助計劃」的首批獲資助對象之一。方樹泉社會服務大樓計劃向港燈申請加強版的「節能共享資助計劃」，包括更換能源效益較高的電器。蔡偉民透露，除了上述項目，港燈團隊正積極聯繫多個在港島區都有提供服務的社福機構，了解他們旗下設施的用電情況，研究和規劃如何利用加強版的「節能共享資助計劃」。
至於「智惜用電關懷基金」其他計劃，包括過去數年均有推行的「現金券計劃」明年會延續。所有參加港燈「電費優惠計劃」的客戶，或經議員轉介的有經濟困難客戶，明年將獲得一套200元的現金券，有1萬戶受惠。位於港島及南丫島的社福機構，明年亦可以繼續享有餐飲資助，每間中心資助上限由2萬元提升至3萬元。而合資格的港島區劏房租戶亦可繼續獲得1000元電費津貼，預計有1200戶受惠。同時，港燈會繼續資助劏房安裝獨立電表，資助上限提高至每個獨立電表2萬元。
「智惜用電服務」旗下亦設有「智惜用電樓宇基金」，協助業主提升公用屋宇裝備的能源效益。港燈每年會撥出2500萬元，任何在港燈供電範圍內的樓宇，包括住宅、商業、工業樓宇及綜合用途樓宇的業主均可申請。另外，港燈亦提供免費能源審核服務，目標每年協助200個非住宅客戶發掘節能機會，去改善其營業處所的能源效益。
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