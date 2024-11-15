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阿里第二財季經調整純利365.2億人幣按年跌9% 符預期

阿里巴巴（9988）公布，截至今年9月底止第二財季業績，經調整淨利潤為365.18億元（人民幣，下同），按年下跌9%，合乎預期364億元；淨利潤為438.74億元，按年升58%；收入錄得2365.03億元，按年上升5%，稍遜預期的2,394.3億元。

阿里今日收市跌0.85%至87.2元，美股（美：BABA）盤前暫升3%。

阿里上季經調整EBITA（息稅及攤銷前盈利）按年跌5%至405.61億元。阿里首席執行官吳泳銘指，上季淘天業務持續對用戶體驗進行投入，與科技同業建立長期合作，拓展淘寶和天貓平台上的支付和物流服務，料對平台整體帶來顯著的增量效應。此外，雲業務較前數個季度加速增長，公共雲產品收入實現雙位數增長，AI 相關產品收入實現三位數增長。

阿里首席財務官徐宏說，上季收入增長是由淘天集團提升變現率所帶動，包括基於交商品交易總額（GMV）的服務費和商家採用營銷工具「全站推廣」。

集團旗下淘寶天貓集團上季收入約為989.94億元，按年升1%，集團期內客戶管理收入（CMR）同比增長2%，主要由於線上 GMV增長，Take rate則保持穩定。

阿里國際數字商業集團（AIDC）上季收入按年升29%至316.72億元，持續由跨境業務增長所帶動，尤其是速賣通Choice業務，其單位經濟效益亦按季有改善。

雲智能集團收入錄296.1億元，按年增7%，由公共雲業務的雙位數增長帶動，包括AI相關產品採用量的提升，令收入連續五個季度實現三位數增長。

集團上季以總額41億美元回購總計4.14億股普通股。

 