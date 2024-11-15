此外，ACCA日前榮獲2024年聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）國際會計報告準則（ISAR）榮譽獎國際組別的特別提名，以表彰ACCA在推動可持續發展方面作出的貢獻，包括全方位提供高質量及與可持續發展相關的財務資訊，以及提升業界在可持續發展方面的水平。

ACCA可持續發展主管Emmeline Skelton表示：「西班牙近期的洪災和全球頻發的颱風提醒我們，氣候變化所帶來的威脅並非遙不可及，而是實實在在影響我們的生活。各機構必須將應對氣候變化視為當務之急，這不僅是為了保護企業自身的營運，更是為了保障生命和地區安全......然而，我們的調查顯示，應對氣候變化的工作仍未受到足夠重視。」

根據ACCA的報告結果，三分之二的受訪企業尚未投入足夠資金以應對氣候變化帶來的實質風險，僅有37%計劃在有關方面增加開支。

ACCA的報告訪問了全球超過600位財務專業人士，指出首席財務官（CFO）和財務團隊在制定風險規劃和可持續業務策略上扮演關鍵角色，包括透過推動碳排放目標和轉型計劃的透明度，以達至減少碳足跡和推進淨零目標，最終推動一個公平、包容且具氣候韌性的未來。