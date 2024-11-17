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陳茂波：三主軸推動互聯三通

財政司長陳茂波在網誌表示，「互聯互通」十年進程的經驗，未來三個主軸需要繼續抓緊，包括繼續發展「互聯互通」作為連繫內地和國際市場的紐帶作用，除了聯通傳統的歐美市場，同樣要聯繫人口眾多、經濟及收入均在高速增長的新興市場，滿足國際及內地投資者多元化的資產配置需要。

其次，繼續推動「互聯互通」深化擴容，讓香港在國家金融市場的開放和發展過程中，更好發揮「防火牆」、「試驗田」和資金引領平台的作用；善用「互聯互通」這獨特優勢，助力穩慎推進人民幣國際化。

陳茂波表示，十年過去，在股票市場的「互聯互通」方面，合資格股票數目由最初滬港通時候的合共800多隻，增加到現時滬深港通合共超過3,300隻，佔三地市場上市公司總市值的九成。

內地投資者南向買賣港股，在今年首三季度的平均每日成交額達380億元，與2014年滬港通開通首月相比，增長了40倍，並佔港股市場成交總額的16.9%。事實上，港股南向通已成為內地公募基金、保險資金和年金基金等長期資金配置境外資產的重要管道，內地投資者通過港股通持有的資產市值已超過3.3萬億港元。

至於境外投資者透過香港北向買賣內地股票，今年首三季的日均成交額達1,230億人民幣，比十年前開通首月增長21倍，佔內地市場成交總額的6.7%。值得指出的是，目前境外投資者所持有的內地股票總值，當中約77%是經「北向通」持有。

與此同時，國際投資者的跨境債券交易累計有約三分之二是通過「債券通」進行。可以說，在「互聯互通」的助力下，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地。

「互聯互通」十年來穩步深化和拓展，讓兩地金融市場聯動發展。港股市場至今總市值達35萬億港元，較十年前增長了約四成，是本地生產總值的11倍。今年以來，內地相關部委推出了一系列有利經濟和金融市場發展的措施，十月份港股日均成交額達 2,550億港元。「互聯互通」除了大大提升香港資本市場的流動性和活力外，亦鞏固和提升香港國際金融中心的競爭力和地位，同時助力內地資本市場在風險可控的前提下，持續穩步開放。

陳茂波指，香港除了是內地和國際市場的資金匯聚平台，更是促進各地分享和交流金融發展、風險管理等方面經驗的互動平台。本周香港將舉辦第三屆「國際金融領袖投資峰會」。兩年多前，他在《財政預算案》提出舉辦這個峰會，至今，峰會在環球金融界已建立起相當口碑，成為區內以至國際的年度金融盛事。

今屆峰會將有數百位國際金融機構的高層管理人員出席，包括超過100位集團主席或行政總裁。今屆峰會的主題為「在變局中前航」，面對全球百年未見之大變局加速演進，新形勢、新產業、新模式相繼湧現，大家都希望能得到更多資訊、了解更多前沿的觀點和發展。