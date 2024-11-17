以及落實好城中村改造財稅、土地、金融等支持政策，嚴格落實「一項目兩方案」，即每個項目都要制定完備的徵收補償方案、資金平衡方案等。

華泰證券認為，在重啟貨幣化安置的基礎上將城中村改造政策支持範圍進一步擴大，有利於加快消化存量商品房庫存，加速行業基本面筑底回穩，穩定市場預期，並看好直接受益於城中村改造的城投企業與受益於房地產基本面回穩的頭部房企。，包括H股的建發國際（1908）、越秀地產（0123）、華潤置地（1109）、中海外（0688）；物管公司則推薦綠城服務（2869）、保利物業（6049）、中海物業（2669）、濱江服務（3316）、招商積餘（1914）。

另一券商國泰君安則指出，效果上有兩點值得關注，第一點是城市更新項目的落地將創造增量對沖地產直接投資減弱帶來的實物量下滑，以全國土地使用權出讓收入指標，在2022、2023年及2024年前三季度均出現按年負增長，房企端拿地投資相對乏力，從而導致與之相關的實物量有所下滑。然而，城市更新項目尤其是拆除重建類項目的落地，能夠帶來有效的實物量釋放，與前述下滑形成對沖。

第二點是，相較於過去的城市半徑擴張，在當前，以城市更新促進城市發展的效率更高。

該行指，後續由地方國企來主導各類城市更新項目的概率較高，看好一線城市的地方國企。考慮到城市更新項目需要協調規劃國土、住建、財政等多部門，由國企主導更利於項目順利推動，進一步，由於一線城市的城市更新潛在空間更大，對應其地方國企參與相關項目的機會更豐富，尤其是部分國資房企，有望借此開拓城市更新作為新的業務板塊。

地產進入新階段，預計資產整合和重組將成為接下來的看點，建議關注上海國有房企中已有承諾的房企，並繼續推薦招商蛇口、中新集團、保利發展，受益標的為融創中國（1918）、旭輝控股（0884）。