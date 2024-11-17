劉麥嘉軒指，有人稱使用「積金易」後強積金供款「不翼而飛」，她稱必須澄清這說法並非事實，只是個別帳戶資料未能及時更新於平台上用戶頁面。據積金局瞭解，由於僱主及計劃成員未完全熟習使用「積金易」的電子功能，例如供款時輸入的資料不完整或未完全符合系統的要求，故導致已收取的供款未能及時顯示於平台上用戶頁面。「積金易」團隊已個別就每宗個案跟進，並採取額外措施。

另外，劉麥嘉軒表示，對於近期有言論關注「積金易」是否出現「系統問題」，她指「積金易」運作首五個月，系統整體暢順，流動應用程式下載數目已突破十萬，並有超過七萬六千名註冊用戶，當中包括僱主、自僱人士及計劃成員。而登入「積金易」的次數累計超過16萬次，反映越來越多用戶使用這個新方式管理自己的強積金。

她續稱，透過「積金易」處理的交易和行政指示中，有大約六成半，即超過6萬宗，包括供款、提取強積金、轉移強積金、更改投資等指示，是經由「積金易」以電子方式進行，餘下約三成半則仍然以紙本形式處理。設有紙本選項是為用戶於過渡期提供靈活性，在完全掌握使用「積金易」電子功能前，仍可如常用紙本方式處理強積金行政工作。