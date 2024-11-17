moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

積金局主席劉麥嘉軒：「積金易」供款「不翼而飛」說法並非事實

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指出「積金易」平台自今年6月26日正式運作後，第五個強積金受託人已在10月29日將帳戶資料成功轉移至「積金易」，標誌「積金易」首階段五個「先行者」強積金計劃全部「上線」的里程碑。

劉麥嘉軒指，有人稱使用「積金易」後強積金供款「不翼而飛」，她稱必須澄清這說法並非事實，只是個別帳戶資料未能及時更新於平台上用戶頁面。據積金局瞭解，由於僱主及計劃成員未完全熟習使用「積金易」的電子功能，例如供款時輸入的資料不完整或未完全符合系統的要求，故導致已收取的供款未能及時顯示於平台上用戶頁面。「積金易」團隊已個別就每宗個案跟進，並採取額外措施。

另外，劉麥嘉軒表示，對於近期有言論關注「積金易」是否出現「系統問題」，她指「積金易」運作首五個月，系統整體暢順，流動應用程式下載數目已突破十萬，並有超過七萬六千名註冊用戶，當中包括僱主、自僱人士及計劃成員。而登入「積金易」的次數累計超過16萬次，反映越來越多用戶使用這個新方式管理自己的強積金。

她續稱，透過「積金易」處理的交易和行政指示中，有大約六成半，即超過6萬宗，包括供款、提取強積金、轉移強積金、更改投資等指示，是經由「積金易」以電子方式進行，餘下約三成半則仍然以紙本形式處理。設有紙本選項是為用戶於過渡期提供靈活性，在完全掌握使用「積金易」電子功能前，仍可如常用紙本方式處理強積金行政工作。