個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.01%，折合報402.1元；阿里巴巴（9988）跌2.19%，折合報86.21元；美團（3690）升1.11%，折合報169.79元；匯控（0005）升1.78%，折合報71.21元；建行（0939）升0.11%，折合報5.85元。

道期現升0.045%；標期現升0.2%；納期現升0.49%。日本東證指數現跌0.57%；韓國KOSPI指數現升1.86%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.14%。

VIX指數隔晚升12.78%或1.83點，報16.14點。

紐油現跌0.4%或0.26美元，報66.75美元；布油現跌0.18%或0.13美元，報70.91美元；金價現升0.32%或8.37美元，報2571.62美元；LME 銅期貨隔晚升0.13%或12.5美元，報9002.5美元。比特幣現升0.93%或834.46美元，報89982.76美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.4394厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，小米（1810）、微博－ＳＷ（9898）、塗鴉智能－Ｗ（2391）、百盛集團（3368）、香港興業國際（0480）、北森控股（9669）。

阿里（9988）：擬發行優先無擔保票據。阿里第二財季經調整純利365.2億人幣按年跌9%，符預期。阿里巴巴據報擬月內發行50億美元債券，或包括人幣債。

齊合環保（0976）獲「自稱管理人」通知，擬售股重整董事會。

如祺出行（9680）騰訊訂技術服務框架協議。

恒隆集團（0010）共同創辦人陳曾燾逝世，享年99歲。

港燈（2638）：明年撥款逾7000萬強化智惜用電服務。

毛記葵涌（1716）發盈喜，料中期轉虧為賺最多500萬元。

友寶在線（2429）擬實行H股全流通。

超智能控股（1402）中期虧損擴至1659萬元。

阜博集團（3738）第三季收入升29%。

其他報道

英偉達Blackwell晶片伺服器機架設計 據報出現散熱問題

阿里：擬發行優先無擔保票據

北水增持工行 減持盈富