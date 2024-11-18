恒指今早高開169點或0.88%，報19595點，大市成交金額17億元；國指今早高開64點或0.93%，報7044點。恒生科技指數開市報4379點，升1.19%。上升股份比例為10.42%，下跌為3.27%，無升跌為86.3%。
藍籌59隻升，12隻下跌，11隻無升跌。九龍倉置業（1997）升4.21%，報22.3元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌5.97%，報11.02元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股24隻升，3隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）開市報138元，升4.07%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報144.4元，跌1.16%。
恒指續低於50天線(19878.7點)。科指10天線(4520.38點)跌穿20天線(4529點)，科指高於50天線(4319.45點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）開市報28.5元，升1.79%。
微博－ＳＷ（9898）無成交，報64.55元。
塗鴉智能－Ｗ（2391）無成交，報13.22元。
百盛集團（3368）無成交，報0.112元。
香港興業國際（0480）無成交，報0.9元。
北森控股（9669）無成交，報4.08元。
阿里（9988）：擬發行優先無擔保票據。阿里第二財季經調整純利365.2億人幣按年跌9%，符預期。阿里巴巴據報擬月內發行50億美元債券，或包括人幣債。開市報86.85元，跌0.4%。
齊合環保（0976）獲「自稱管理人」通知，擬售股重整董事會。無成交，報0.51元。
如祺出行（9680）騰訊訂技術服務框架協議。無成交，報16.1元。
恒隆集團（0010）共同創辦人陳曾燾逝世，享年99歲。開市報10.14元，升1%。
港燈（2638）：明年撥款逾7000萬強化智惜用電服務。開市報5.21元，無升跌。
毛記葵涌（1716）發盈喜，料中期轉虧為賺最多500萬元。開市報0.39元，升6.85%。
友寶在線（2429）擬實行H股全流通。開市報4.15元，跌1.19%。
超智能控股（1402）中期虧損擴至1659萬元。無成交，報0.275元。
阜博集團（3738）第三季收入升29%。開市報3.44元，升2.38%。
破頂股包括，中煙香港（6055）創52周高，見27.2元，開市報27.2元，升1.12%。
2隻股份創上市新低，包括力高集團（1622）低見0.24元，開市報0.24元，跌0.41%；十月稻田（9676）低見7.71元，開市報7.71元，跌1.03%。
創52周低，其中包括，金源發展國際實業（0677）低見0.395元，開市報0.395元，跌4.82%。
異動股
上升異動股，包括，匯量科技（1860）開市報5.73元，升14.83%；朗華國際集團（8026）開市報0.33元，升13.79%；花樣年（1777）開市報0.13元，升12.07%；時騰科技（8113）開市報0.056元，升12%；達力普控股（1921）開市報7.6元，升10.3%；亨泰（0197）開市報0.415元，升9.21%；中國紅包（8316）開市報0.305元，升8.93%；華昱高速（1823）開市報0.44元，升8.64%；紅星美凱龍（1528）開市報1.94元，升8.38%；眾誠能源（2337）開市報2.08元，升7.77%。
下跌異動股，包括，PALADIN（0495）開市報0.041元，跌14.58%；宏橋（1378）開市報11.02元，跌5.97%；邁富時（2556）開市報104.9元，跌5.5%；匯財金融投資（8018）開市報0.071元，跌5.33%；天立教育（1773）開市報4.01元，跌5.2%；北大青鳥環宇（8095）開市報0.28元，跌5.08%；金源發展國際實業（0677）見52周低0.395元，開市報0.395元，跌4.82%；宜明昂科－Ｂ（1541）開市報7.33元，跌3.81%；星空華文（6698）開市報4.24元，跌3.64%。
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