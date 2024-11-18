恒指今早高開169點或0.88%，報19595點，大市成交金額17億元；國指今早高開64點或0.93%，報7044點。恒生科技指數開市報4379點，升1.19%。上升股份比例為10.42%，下跌為3.27%，無升跌為86.3%。