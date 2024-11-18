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總商會：與秘魯簽自貿協定 能以有利條件進入更多海外市場

香港總商會表示，歡迎香港特區政府與秘魯簽署《中國香港與秘魯自由貿易協定》，擴展香港在拉丁美洲的商業和貿易網絡，讓本港的貨物及服務能以有利條件進入更多海外市場。

經過多輪談判，香港與秘魯成功達成了一份全面的雙邊自貿協定。該協定將於雙方完成內部程序後生效，涵蓋貨物和服務貿易—包括電子商務—知識產權，以及投資和爭議解決機制。根據協定，絕大部分香港原產貨物出口往秘魯可享有免關稅優惠，而本港服務提供者亦可享更佳的市場准入條件和國民待遇。

此外，秘魯的服務貿易承諾涵蓋香港具傳統優勢或發展潛力的界別，如專業服務、電腦及相關服務、研究與開發、金融及運輸服務，除了有助本港的優勢產業開拓市場和商機，亦可促進秘魯相關行業發展，為兩地經濟帶來互惠互利。

秘魯是香港在拉丁美洲的重要貨物貿易伙伴。在2019年至2023年間，兩地的雙邊貨物貿易總額達52億元，年均增長率為4%。

總商會相信，該協定將提供一個良好平台，協助港商及投資者在秘魯和拉丁美洲市場擴展業務，同時進一步提升香港作為貿易和投資樞紐的地位。

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