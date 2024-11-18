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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見一周低

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌1.6點子至4.12524%，是11月8日後最低，當日報4.10994%。對上一次終止2連升是11月12日，當日拆息報4.13131%。

港元現報7.7845元升值7點子，曾貶值最多16點子，報7.7868元，亦曾升值最多19點子，報7.7833元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.99億元，較再上一日增1億元，總結餘是11月11日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升2.45點子至3.89762%，是11月14日後最高；1星期HIBOR跌0.13點子至4.02643%，是11月7日後最低；2星期HIBOR升1.35點子至4.09887%，是11月1日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.27點子至4.3178%，是11月13日後最低；6個月期HIBOR跌1.73點子至4.17369%，是10月24日後最低；12個月期HIBOR跌2.01點子至4.11179%，是11月14日後最低。

美元指數現報106.655貶值0.032點或0.03%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.819%，連續2日收窄，利差是2024年11月01日後最窄，當日差距為-0.7445%。

對上一次連續2日收窄，是2024年11月08日，當日利差報-0.8502%。

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