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恒指半日升229點 科指升1% 北水流入增3倍

美股上周五下跌，中證監上周五發布《上市公司監理指引第10號－市值管理》推動A股今日上升，港股跟隨；三星意外宣布規模超70億美元的股票回購，推動韓股上升，日股、台股則下跌。

恒指今早高開169點，高位升354點，低位升44點，高低波幅311點。上升股份比例為32.95%，下跌為20.95%，無升跌為46.08%。

恒指半日升229點或1.18%，報19655點，大市成交金額785億元；國指升104點或1.5%，報7084點。恒生科技指數收報4371點，升1%。

藍籌股成交金額317.8億元，佔大市成交40.48%；科指成份股成交金額191.97億元，佔大市成交24.45%；國指成份股成交金額283.46億元，佔大市成交36.1%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.57億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加10.77%，至141.51億元，佔大市成交18.01%。牛熊證成交金額69.08億元，增加42.72%；窩輪成交金額72.42億元，減少8.71%。

藍籌67隻升，14隻下跌，1隻無升跌。吉利（0175）升5.46%，收報13.9元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌3.7%，收報33.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報137.8元，升3.92%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報27.15元，跌2.86%。

恒指續低於50天線(19879.91點)。科指10天線(4519.59點)跌穿20天線(4528.6點)，科指曾跌穿50天線(4319.29點)。

北水南下合計淨流入46億元，較上日增加398.97%，淨流入金額是11月14日196.56億元後最多。連續第3日流入，累計流入251.78億元。北水本月累計流入768.67億元，按月減少8.29%。

破頂股表現

破頂股包括，今海醫療科技（2225）創上市新高，見9.05元，收報8.96元，升2.17%；國富氫能（2582）創上市新高，見89.05元，見52周低76.8元，收報88.2元，升13.08%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.36元，收報11.29元，升3.77%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見33.32元，收報33元，升3.45%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1100.7元，收報1100.7元，升0.01%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1076.9元，收報1076.9元，升0.03%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見11.36元，收報11.3元，升3.29%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.47元，收報1.448元，升3.28%；恒生標普五百－Ｕ（9195）創上市新高，見1.25元，收報1.186元，跌0.5%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見103.7元，收報103.7元，升0.19%；首佳科技（0103）創52周高，見0.365元，收報0.365元，升1.39%；津上機床中國（1651）創52周高，見11.8元，收報11.7元，升0.86%；LHN（1730）創52周高，見2.13元，收報2.12元，升3.92%；匯量科技（1860）創52周高，見6.5元，收報5.81元，升16.43%；潤歌互動（2422）創52周高，見0.86元，收報0.84元，升7.69%；元征科技（2488）創52周高，見6.82元，收報6.6元，跌2.51%；雅各臣科研製藥（2633）創52周高，見0.8元，收報0.78元，升2.63%。

破底股方面

20隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.56元，收報7.6元，跌0.65%；弘海高新資源（0065）低見0.45元，收報0.455元，跌12.5%；德祥地產（0199）低見0.245元，收報0.25元，跌16.67%；中國水業集團（1129）低見0.052元，收報0.052元，跌13.33%；友聯國際教育租賃（1563）低見0.242元，收報0.248元，跌2.75%；力高集團（1622）低見0.238元，收報0.255元，升5.81%；百威亞太（1876）低見7.56元，收報7.6元，跌0.65%；金石控股集團（1943）低見0.098元，收報0.108元，跌1.82%；美皓集團（1947）低見0.245元，收報0.3元，跌13.04%；佰達國際控股（1949）低見0.097元，收報0.12元，跌16.08%。

43隻股份創52周低，其中十隻包括，大生地產（0089）低見1.8元，收報1.8元，跌3.23%；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.455元，跌1.09%；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.09元，收報1.09元，跌2.68%；信銘生命科技（0474）低見0.05元，收報0.053元，無升跌；PALADIN（0495）低見0.02元，收報0.026元，跌45.83%；中國食品（0506）低見2.38元，收報2.38元，無升跌；金利來集團（0533）低見0.83元，收報0.83元，跌1.19%；金源發展國際實業（0677）低見0.39元，收報0.395元，跌4.82%；首程控股（0697）低見1元，收報1.01元，跌0.98%。

異動股

上升異動股，包括，紅星美凱龍（1528）收報2.72元，升51.96%；飲食天王（環球）（8619）收報0.051元，升34.21%；先機企業集團（0176）收報0.024元，升33.33%；時騰科技（8113）收報0.065元，升30%；中國寶力科技（0164）收報0.58元，升23.4%；好孩子國際（1086）收報0.92元，升21.05%；中國上城（2330）收報0.12元，升17.65%；國際精密（0929）收報0.495元，升16.47%；匯量科技（1860）創52周高，見6.5元，收報5.81元，升16.43%；雅居投資控股（8426）收報0.3元，升15.38%；德泰新能源集團（0559）收報0.22元，升15.18%。

下跌異動股，包括，PALADIN（0495）見52周低0.02元，收報0.026元，跌45.83%；海納星空科技（8297）創上市新低，見0.045元，收報0.046元，跌43.9%；宜搜科技（2550）收報35元，跌26.7%；海昌海洋公園（2255）見52周低0.44元，收報0.47元，跌26.56%；仍志集團控股（8079）收報0.021元，跌22.22%；禮建德集團（8455）收報0.017元，跌19.05%；德祥地產（0199）創上市新低，見0.245元，收報0.25元，跌16.67%；佰達國際控股（1949）創上市新低，見0.097元，收報0.12元，跌16.08%；進業控股（8356）收報0.9元，跌15.09%；荃信生物－Ｂ（2509）創上市新低，見8.51元，收報8.51元，跌15.07%。

 

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