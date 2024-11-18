Arend Kapteyn指，在聯儲局首次減息後的 12 個月內，回報率一般為 11.7%,但當 ISM 在 12 個月中漲幅不到 5 個點時，回報率僅為 3.5-4.5%。該行預計 2025 年末標普 500 指數將達到 6,400，即上漲約 6%。

在特朗普發布內閣任命、今年股市反彈之後，認為明年上半年美國股市將溫和下行，因為美國經濟增長放緩。一旦盈利預測降至更現實的水準，2025 年下半年的表現將改善。雖然美國股市可能跑輸幾個月，但預計在 12 個月內美國股市將跑贏歐洲，而歐洲將跑贏新興市場。品質股將繼續跑贏價值股，不過美國金融股應該會表現良好。新興市場中，中國互聯網股票仍是瑞銀的首選，但其他地區「中國受益者」交易的漲幅將減弱。

匯率方面，Arend Kapteyn認為日圓有望跑贏歐元。美元繼續衝擊新興市場。黃金走勢放緩但依然是贏家。瑞銀預計短期內歐元和日圓仍將承壓，但如果日本的經濟增長繼續改善，促使日本央行在 2025 年加息至接近 1%，日圓或將大幅反彈。瑞銀認為全球任何地區的貨幣都未反映關稅風險。2018 年至 2019 年，離岸人民幣兌美元的貶值百分比幾乎與關稅的升幅相同。各國央行和零售市場的黃金需求也仍然強勁，因其希望實現投資組合多元化。即使黃金走勢放緩，它仍將是大宗商品中的贏家，而投資者對銅的熱情將受到經濟增長疲軟的拖累。

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