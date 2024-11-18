瑞銀報告指出，得益於過去幾個月出台的政策寬鬆措施，中國10月房地產銷售按年跌幅收窄至跌2%，9月份則按年跌11%，一線城市的二手房價格環比上漲；高頻資料顯示11月大中城市房地產銷售繼續復蘇。經季節性調整後的房地產銷售水準較9月回升。不過，房地產新開工面積和投資增速進一步走弱。另一方面，社零同比增速反彈幅度超預期，部分得益於今年雙十一促銷開啟時間早於去年、以舊換新補貼持續，以及消費者信心改善。
自 9 月下旬以來，政府出台了一系列寬鬆政策應對國內經濟挑戰，尤其是房地產下行和地方財政困境。考慮到特朗普贏得美國大選、未來美國很有可能對中國加征關稅，瑞銀認為中國政府在未來一年會進一步加大政策支持，包括進一步擴張財政政策，該行預計增廣財政赤字率或在2025年擴大2個百分點，並更有力地降息，加強對居民部門的補貼，包括生育和育兒補貼， 以及推動房地產去庫存。往前看，最值得關注的主要事件和時點包括，12 月的中央經濟工作會議、2025 年 3 月的全國人大會議，以及美國對華加征關稅的相關政策細節。
瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指，近期出台的政策措施可能為四季度帶來更為強勁的財政脈衝。此外，以舊換新政策補貼和消費者情緒小幅改善或支撐消費支出，未來幾個月出口也可能保持穩健。
汪濤預計，中國實際GDP按季增速從三季度的3.6%提升至四季度的6.5%，四季度按年增速保持在4.6%或略高水準，2024年全年增速為4.8%。到2025 年，美國對華加徵關稅和房地產活動繼續下行可能部分抵消政策支援的效果，預計實際 GDP 增長將放緩至 4%。該行預計2025年CPI按年增速均值僅略高於零，PPI仍然處於按年下跌區間，美元兌人民幣匯率面臨更大的貶值壓力。
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