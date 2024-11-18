自 9 月下旬以來，政府出台了一系列寬鬆政策應對國內經濟挑戰，尤其是房地產下行和地方財政困境。考慮到特朗普贏得美國大選、未來美國很有可能對中國加征關稅，瑞銀認為中國政府在未來一年會進一步加大政策支持，包括進一步擴張財政政策，該行預計增廣財政赤字率或在2025年擴大2個百分點，並更有力地降息，加強對居民部門的補貼，包括生育和育兒補貼， 以及推動房地產去庫存。往前看，最值得關注的主要事件和時點包括，12 月的中央經濟工作會議、2025 年 3 月的全國人大會議，以及美國對華加征關稅的相關政策細節。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指，近期出台的政策措施可能為四季度帶來更為強勁的財政脈衝。此外，以舊換新政策補貼和消費者情緒小幅改善或支撐消費支出，未來幾個月出口也可能保持穩健。

汪濤預計，中國實際GDP按季增速從三季度的3.6%提升至四季度的6.5%，四季度按年增速保持在4.6%或略高水準，2024年全年增速為4.8%。到2025 年，美國對華加徵關稅和房地產活動繼續下行可能部分抵消政策支援的效果，預計實際 GDP 增長將放緩至 4%。該行預計2025年CPI按年增速均值僅略高於零，PPI仍然處於按年下跌區間，美元兌人民幣匯率面臨更大的貶值壓力。

其他報道

瑞銀︰未來兩年全球經濟增長料由3.2%放緩至2.6%

恒指半日升229點 科指升1% 北水流入增3倍

高盛：美國若對中國加徵關稅 人民幣或跌向7.5

滬深三大指數半日個別走 創板指獨憔悴

港元拆息普遍向下 1個月HIBOR見一周低

Archegos創辦人Bill Hwang恐面臨判監21年

總商會：與秘魯簽自貿協定 能以有利條件進入更多海外市場

特朗普團隊據報計劃放寬自動駕駛限制 Tesla勢受惠

老虎證券推新股認購優惠 經Tiger Trade可免手續費及利息

特朗普顧問：應對中國通過秘魯錢凱港銷售商品加徵60%關稅

中銀新造業務增8成 網上銷售成趨勢

滬深三大指數高開 人行淨投放389億人幣

恒指高開169點 科指升1.1% 九龍倉置業、京東升4%

港股ADR升52點 夜期高水32點 小米、微博等業績

英偉達Blackwell晶片伺服器機架設計 據報出現散熱問題

阿里：擬發行優先無擔保票據

北水增持工行 減持盈富