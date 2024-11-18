關於個人轉讓住房個人所得稅，《通知》明確，對個人轉讓住房未提供完整、準確的房屋原值憑證，不能正確計算房屋原值和應納稅額的，根據相關規定實行個人所得稅核定徵稅，以轉讓收入的1%核定應納個人所得稅額。

按照上述規定，上海取消了個人轉讓非普通住房以轉讓收入的2%核定應納個人所得稅額的規定。其他個人所得稅方面的政策未作調整，如對個人轉讓自用5年以上，並且是家庭唯一生活用房取得的所得，免徵個人所得稅；居民換購住房有關個人所得稅政策仍按照國家相關文件繼續執行。

關於個人出售住房增值稅方面，根據《公告》規定，個人將購買2年以上（含2年）的住房對外銷售的，免徵增值稅。個人將購買不足2年的住房對外銷售的，按照5%的徵收率全額繳納增值稅。

關於個人購買住房契稅，根據《公告》規定，上海適用與全國統一的個人購房契稅優惠政策。對個人購買家庭唯一住房，面積為140平方米及以下的，減至按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減至按1.5%的稅率徵收契稅。對個人購買家庭第二套住房，面積為140平方米及以下的，減至按1%的稅率徵收契稅；面積為140平方米以上的，減至按2%的稅率徵收契稅。