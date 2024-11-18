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恒指收市升150點 成交兩周低 北水流入增13倍 累計已超上月

中證監上周五發布《市值管理》推動A股今日上升，不過，大摩、高盛下調MSCI中國指數目標，A股午後倒跌，港股創一周最大升幅後，升幅收窄。三星意外宣布逾70億美元回購，韓股午後續升，日股、台股則續跌。大市成交減少9%，見兩周低，北水則大增13倍，連續3日流入，並已按月增加2.39%。

恒指今早高開169點，高位升354點，低位升44點，高低波幅311點。上升股份比例為31.72%，下跌為32.25%，無升跌為36.01%。

恒指收市升150點或0.77%，報19576點，大市成交金額1410億元，較上日減少9.27%，是11月4日1162.33億元成交後最少；國指升77點或1.1%，報7057點。恒生科技指數收報4341點，升0.32%。

藍籌股成交金額641.36億元，佔大市成交45.48%；科指成份股成交金額392.11億元，佔大市成交27.8%；國指成份股成交金額568.04億元，佔大市成交40.28%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加20.04%，至153.34億元，佔大市成交10.86%。牛熊證成交金額75.86億元，增加56.73%；窩輪成交金額77.48億元，減少2.34%。

藍籌47隻升，30隻下跌，5隻無升跌。吉利（0175）升4.4%，收報13.76元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌4.13%，收報33.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）收報137.4元，升3.62%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報8.3元，跌3.26%。

恒指跌穿50天線(19878.33點)。科指10天線(4516.62點)跌穿20天線(4527.11點)，科指曾跌穿50天線(4318.7點)。

北水南下合計淨流入135.51億元，較上日增加1369.87%，淨流入金額是11月14日196.56億元後最多。連續第3日流入，累計流入341.29億元，對上一次連續3日淨流入是11月4日。北水本月累計流入858.18億元，按月增加2.39%，連續第3個月增加，金額是6月後新高，連續第17個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多1.83%，是11月8日後最大升幅，當日升幅為1.92%。高見19781.08點，是11月14日19859.17點後最高。收市報19576.61點，是11月13日後收市新高，當日報19823.45點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月31日。

科指曾升最多1.8%，是11月8日後最大升幅，當日升幅為3.44%。高見4405.57點，是11月14日4463.34點後最高。收市報4341.53點，是11月13日後收市新高，當日報4455.67點。連升2日，累計升23.21點，對上一次連升2日是11月5日。第1日陰燭。

國指曾升最多2.15%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為2.68%。高見7130.08點，是11月14日7141.92點後最高。收市報7057.1點，是11月13日後收市新高，當日報7130.93點。連升2日，累計升84.02點，對上一次連升2日是11月4日。

午後消息股表現

美團（3690）毛一年：計劃第一時間提交申請港府「監管沙盒」試點項目。收報169元，跌0.35%。

上海取消普宅和非普宅標準 12月1日起實行。

藍籌內房

中海外（0688）收報13.56元，無升跌。

龍湖（0960）收報11.38元，跌0.18%。

華潤置地（1109）收報23.9元，升1.06%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.485元，跌1.02%。

綠城中國（3900）收報9.33元，無升跌。

寶龍地產（1238）收報0.58元，無升跌。

萬科（2202）收報6.62元，升3.6%。

融創（1918）收報2.69元，升3.46%。

禹洲（1628）收報0.096元，跌1.03%。

佳兆業（1638）收報0.245元，跌0.81%。

新城發展（1030）收報2元，升0.5%。

龍光地產（3380）收報1.01元，無升跌。

世茂集團（0813）收報1.2元，跌0.83%。

雅居樂（3383）收報0.84元，跌1.18%。

時代中國（1233）收報0.34元，跌1.45%。

奧園（3883）收報0.31元，升1.64%。

旭輝（0884）收報0.335元，跌1.47%。

富力（2777）收報1.89元，升8.62%。

美的置業（3990）收報3.13元，升1.62%。

合生（0754）收報3.42元，升2.09%。

SOHO中國（0410）收報0.73元，無升跌。

花樣年（1777）收報0.12元，升3.45%。

三巽控股（6611）收報0.088元，跌1.12%。

遠洋集團（3377）收報0.315元，跌1.56%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，小米（1810）收報28.8元，升2.86%。

微博－ＳＷ（9898）收報64.7元，升0.23%。

塗鴉智能－Ｗ（2391）收報13.94元，升5.45%。

百盛集團（3368）收報0.111元，跌0.89%。

香港興業國際（0480）收報0.91元，升1.11%。

北森控股（9669）收報4.08元，無升跌。

阿里（9988）：擬發行優先無擔保票據。阿里第二財季經調整純利365.2億人幣按年跌9%，符預期。阿里巴巴據報擬月內發行50億美元債券，或包括人幣債。收報86.3元，跌1.03%。

齊合環保（0976）獲「自稱管理人」通知，擬售股重整董事會。收報0.56元，升9.8%。

如祺出行（9680）騰訊訂技術服務框架協議。收報15.94元，跌0.99%。

恒隆集團（0010）共同創辦人陳曾燾逝世，享年99歲。收報10.02元，跌0.2%。

港燈（2638）：明年撥款逾7000萬強化智惜用電服務。收報5.2元，跌0.19%。

毛記葵涌（1716）發盈喜，料中期轉虧為賺最多500萬元。收報0.385元，升5.48%。

友寶在線（2429）擬實行H股全流通。創上市新低，見4.01元，收報4.02元，跌4.29%。

超智能控股（1402）中期虧損擴至1659萬元。收報0.28元，升1.82%。

阜博集團（3738）第三季收入升29%。收報3.43元，升2.08%。

破頂股表現

破頂股包括，經發物業（1354）創上市新高，見31元，收報28.4元，升2.53%；今海醫療科技（2225）創上市新高，見9.12元，收報8.78元，升0.11%；國富氫能（2582）創上市新高，見97元，見52周低76.8元，收報97元，升24.36%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9013.05元，收報9012.2元，升0.03%；華夏比特幣（3042）創上市新高，見11.5元，收報11.45元，升5.24%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見33.68元，收報33.66元，升5.52%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1100.7元，收報1100元，跌0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見901.35元，收報901.35元，升0.43%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1076.9元，收報1076.5元，跌0.01%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8369.3元，收報8369.3元，升0.24%；嘉實比特幣（3439）創上市新高，見11.51元，收報11.44元，升4.57%；博時比特幣－Ｕ（9008）創上市新高，見9.15元，收報9.15元，升4.15%；華夏比特幣－Ｕ（9042）創上市新高，見1.472元，收報1.468元，升4.71%；恒生標普五百－Ｕ（9195）創上市新高，見1.25元，收報1.184元，跌0.67%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1073.85元，收報1073.85元，升0%；嘉實比特幣－Ｕ（9439）創上市新高，見1.47元，收報1.47元，升4.26%；華夏比特幣－Ｒ（83115）創上市新高，見10.67元，收報10.64元，升4.93%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見103.7元，收報103.7元，升0.19%；首佳科技（0103）創52周高，見0.365元，收報0.365元，升1.39%；中國唐商（0674）創52周高，見0.185元，收報0.17元，升6.25%；SHANGHAI GROWTH（0770）創52周高，見0.165元，收報0.165元，無升跌；香港寬頻（1310）創52周高，見4.43元，收報4.31元，升4.11%；新龍移動（1362）創52周高，見0.395元，收報0.395元，升16.18%；津上機床中國（1651）創52周高，見11.8元，收報11.72元，升1.03%；LHN（1730）創52周高，見2.13元，收報2.12元，升3.92%；匯量科技（1860）創52周高，見6.5元，收報5.77元，升15.63%；梁志天設計集團（2262）創52周高，見0.29元，收報0.29元，升3.57%；百宏實業（2299）創52周高，見4.7元，收報4.7元，無升跌。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，百威（1876）低見7.52元，收報7.55元，跌1.31%；弘海高新資源（0065）低見0.45元，收報0.46元，跌11.54%；德祥地產（0199）低見0.245元，收報0.28元，跌6.67%；北大資源（0618）低見0.165元，收報0.165元，跌8.84%；中國水業集團（1129）低見0.052元，收報0.053元，跌11.67%；友聯國際教育租賃（1563）低見0.24元，收報0.241元，跌5.49%；力高集團（1622）低見0.238元，收報0.25元，升3.73%；中木國際（1822）低見0.197元，收報0.2元，跌11.5%；百威亞太（1876）低見7.52元，收報7.55元，跌1.31%；金石控股集團（1943）低見0.098元，收報0.101元，跌8.18%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，結好控股（0064）低見0.127元，收報0.132元，升2.33%；大生地產（0089）低見1.8元，收報1.85元，跌0.54%；王氏國際（0099）低見1.15元，收報1.15元，無升跌；新興光學（0125）低見0.455元，收報0.46元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.94元，無升跌；龍記集團（0255）低見1.09元，收報1.1元，跌1.79%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；冠忠巴士集團（0306）低見1.45元，收報1.45元，跌2.68%；信銘生命科技（0474）低見0.049元，收報0.049元，跌7.55%；包浩斯國際（0483）低見0.223元，收報0.223元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，飲食天王（環球）（8619）收報0.06元，升57.89%；融眾金融（3963）收報0.68元，升41.67%；紅星美凱龍（1528）收報2.4元，升34.08%；先機企業集團（0176）收報0.024元，升33.33%；K W NELSON GP（8411）收報0.035元，升29.63%；國富氫能（2582）創上市新高，見97元，見52周低76.8元，收報97元，升24.36%；時騰科技（8113）收報0.06元，升20%；天璽曜１１（1010）見52周低0.243元，收報0.335元，升19.64%；華美樂樂（8429）收報0.043元，升19.44%；威華達控股（0622）收報0.18元，升19.21%；巨星傳奇（6683）收報5.29元，升18.88%。

下跌異動股，包括，宜搜科技（2550）收報15.94元，跌66.62%；PALADIN（0495）見52周低0.02元，收報0.024元，跌50%；海納星空科技（8297）創上市新低，見0.044元，收報0.045元，跌45.12%；凱知樂國際（2122）收報0.037元，跌30.19%；海昌海洋公園（2255）停牌，停牌前跌28.9%，報0.455元；中國文旅農業（0542）收報0.061元，跌28.24%；進業控股（8356）收報0.77元，跌27.36%；仍志集團控股（8079）創上市新低，見0.018元，收報0.02元，跌25.93%；帝國科技集團（0776）收報5.25元，跌23.58%；匯森股份（2127）收報0.026元，跌21.21%；佰達國際控股（1949）創上市新低，見0.097元，收報0.115元，跌19.58%。

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