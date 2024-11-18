77%受訪企業於過去 12 個月曾發放花紅或雙糧， 較去年上升 3 個百分點，惟同時發放花紅及雙糧的企業則佔受訪企業的 36%，按年減少 8 個 百分點。展望 2025 年首季招聘市場狀況，僱主普遍持審慎保守態度，近48%受訪企業認為活躍程度與今年相若，認為有望更趨活躍則按年下跌 11 個百分點至 24%。

調查顯示，逾 7 成僱主傾向於明年首季維持現有全職人手編制或有意增聘人手，其中跨國企業在增聘全職人手方面預期較為積極，32%跨國企業計劃明年首季招聘更多全職僱員。計劃凍結或縮減人手的企業分別有17%及7%，較去年分別升 8 個百分點及 3 個百分點。

值得留意，雖然人手需求稍有放緩，但仍有69%企業表示有招聘困難，與去年相同， 當中最大原因為「難聘請相符技能的人才」。

為了填補勞動力及技術人才缺口，企業近年積極招聘外地人才，逾半受訪企業預期未來會聘用內地及海外人才；惟受到整體市場環境影響，比例略為回落，分別為57%及55%，按年下跌6個百分點及5個百分點。同時僱主希望政府簡化工作簽證申請或相關行政手續，並希望可以 縮短申請工作簽證的審批時間。

另外調查結果亦發現，過去12 個月內，只有 42%受訪企業表示曾錄用應屆畢業生，較 2023 年下跌近一成，創4年新低。

Jobsdb by SEEK 香港區總經理李政勳表示，調查結果顯示，僱主在展望明年招聘人手的取態上較去年更為審慎，但增聘或維持人手編制的僱主的比例依然佔多數，預計明年招聘市況仍然穩定。

然而面對未來勞動市場競爭，加上企業在招聘時亦較傾向尋找有相關工作經驗的求職者，Jobsdb by SEEK 建議求職者應定期更新個人履歷，並時刻留意市場最新動向，提升工作技能，裝備自己。

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