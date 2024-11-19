個股方面，美國司法部將施壓谷歌出售Chrome瀏覽器。報道引述消息指，特朗普的社交媒體公司Trump Media and Technology洽談收購加密貨幣交易平台Bakkt。高盛與潛在合作伙伴就分拆數字資產平台進行磋商，計劃未來12至18個月內實施分拆。有報道稱，特朗普的過渡團隊已告知顧問，他們計劃將制定全自動駕駛汽車的聯邦規則框架列為交通運輸部的優先事項之一，Tesla上漲5.6%。

道瓊斯工業平均指數收跌55點，跌幅0.13%，報43389點。標普500指數收漲23點，升幅0.4%，報5893點。納斯達克綜合指數收漲111點，或0.6%，報18791點。

高盛跌0.94%，報587.99美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累34點，而波音升2.63%，報143.87元，貢獻道指22點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報228.02元，升1.34%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報175.3元，升1.62%，亞馬遜(美：AMZN)收市報201.7元，跌0.44%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報554.4元，升0.05%，英偉達(美：NVDA)收市報140.15元，跌1.28%，微軟(美：MSFT)收市報415.76元，升0.18%，Tesla (美：TSLA)收市報338.74元，升5.61%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.06%，報502點。德國DAX指數收跌0.12%，報19189點；法國CAC 40指數漲0.12%，報7278點；英國富時100指數收漲0.57%，報8109點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.72%，報6613點。

美國2年期債息曾跌最多0.69%，低見4.2738厘，是11月15日4.2673厘後最低。收市報4.2802厘，是11月11日後收市新低，當日報4.2539厘。連跌2日，累計跌0.0647厘，對上一次連跌2日是10月16日。

美國10年期債息曾跌最多0.75%，低見4.406厘，是11月15日4.3981厘後最低。收市報4.4138厘，是11月11日後收市新低，當日報4.3043厘。

美2年期10年期債息差收窄，低見10.676基點，是11月15日8.54基點後最窄。收市報13.155基點，是11月14日後收市最窄，當日報8.637基點。

美3個月10年期債息倒掛擴闊，曾低見11.288基點，是11月15日11.613基點後最闊。收市報10.76基點，是11月12日後收市最闊，當日報11.407基點。

金龍指數曾升最多1.83%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見6621.13點，是11月13日6681.52點後最高。今日收市報6613.61點，是11月12日後收市新高，當日報6640.76點。連升2日，累計升164.39點，對上一次連升2日是11月4日。

道指曾跌最多0.34%，是11月15日後最大跌幅，當日跌幅為0.92%。低見43297.57點，是11月6日42850.4點後最低。收市報43389.6點，是11月5日後收市新低，當日報42221.88點。連跌3日，累計跌568.59點，對上一次連跌3日是10月31日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是10月31日。

標指曾升最多0.64%，是11月8日後最大升幅，當日升幅為0.66%。高見5908.12點，是11月15日5915.32點後最高。收市報5893.62點，是11月14日後收市新高，當日報5949.17點。

納指曾升最多0.99%，是11月7日後最大升幅，當日升幅為1.68%。高見18865.28點，是11月15日18936.75點後最高。收市報18791.81點，是11月14日後收市新高，當日報19107.65點。

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