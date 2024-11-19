個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.08%，折合報406.37元；阿里巴巴（9988）升0.85%，折合報86.93元；美團（3690）升0.34%，折合報170.34元；匯控（0005）升1.55%，折合報72.3元；建行（0939）升2.9%，折合報6.02元。

道期現跌0.009%；標期現升0.02%；納期現升0.06%。日本東證指數現升0.81%；韓國KOSPI指數現升0.31%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.68%。

VIX指數隔晚跌3.46%或0.56點，報15.58點。

紐油現跌0.27%或0.18美元，報68.97美元；布油現升3.18%或2.25美元，報73.3美元；金價現升0.02%或0.61美元，報2612.44美元；LME 銅期貨隔晚升0.77%或70美元，報9072.5美元。比特幣現跌0.65%或602.5美元，報90768.01美元；美國10年期債息現跌0.13%或0.0059厘，報4.4079厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，健倍苗苗（2161）、金山軟件（3888）、金山雲（3896）、奇富科技－Ｓ（3660）、同程旅行（0780）、小鵬（9868）、中通快遞（2057）。

彭博：中移動（0941）擬至少每股5元購香港寬頻（1310）主要股東持股。

全球第二大顯卡生產商PC Partner（1263）總部由香港遷至新加坡。

李嘉誠基金會增持長實（1113）至10.57%。

國泰（0293）貨運：香港仍能從「China+1」模式受惠，集團角色是確保提供足夠運力。

小米（1810）雷軍：小米SU7全年目標交付13萬部。

匯控（0005）據報要求數百名經理，重新申請新部門職位。

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