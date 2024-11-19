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恒指高開123點 科指升0.9% 碧服升9%

恒指今早高開123點或0.63%，報19699點，大市成交金額21億元；國指今早高開46點或0.66%，報7103點。恒生科技指數開市報4381點，升0.93%。上升股份比例為10.27%，下跌為2.1%，無升跌為87.61%。

藍籌64隻升，7隻下跌，11隻無升跌。碧桂園服務（6098）升9.94%，報5.86元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.73%，報102.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，3隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報66.9元，升3.4%；跌幅最大的是舜宇（2382）開市報55.1元，跌0.45%。

恒指上試50天線(19923.18點)。科指續高於50天線(4336.68點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，健倍苗苗（2161）開市報1.32元，升0.76%。

金山軟件（3888）開市報29.25元，升1.74%。

金山雲（3896）開市報2.28元，無升跌。

奇富科技－Ｓ（3660）無成交，報120.3元。

同程旅行（0780）開市報17.32元，無升跌。

小鵬（9868）開市報51.4元，升2.39%。

中通快遞（2057）開市報164.7元，升0.61%。

彭博：中移動（0941）擬至少每股5元購香港寬頻（1310）主要股東持股。中移動開市報70.9元，升0.07%。

香港寬頻（1310）停牌。

全球第二大顯卡生產商PC Partner（1263）總部由香港遷至新加坡。開市報4.65元，跌0.85%。

李嘉誠基金會增持長實（1113）至10.57%。開市報32元，升1.43%。

國泰（0293）貨運：香港仍能從「China+1」模式受惠，集團角色是確保提供足夠運力。開市報8.92元，升0.11%。

小米（1810）雷軍：小米SU7全年目標交付13萬部。開市報29.15元，升1.22%。

匯控（0005）據報要求數百名經理，重新申請新部門職位。開市報71.4元，升1.2%。

破頂股表現

破頂股包括，中播數據（2982）無成交，報0.75元；卓悅控股（2988）無成交，報0.17元；信保環球控股（2989）無成交，報0.198元；珩灣科技（八千）（2994）無成交，報5.33元；中煙香港（6055）創52周高，見28.4元，開市報28.4元，升0.53%；藍月亮集團（6993）創52周高，見3.9元，開市報3.9元，無升跌；洪橋集團（8137）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升7.14%；中國生命集團（8562）無成交，報0.35元；中國新消費股權（8563）無成交，報0.01元；民富國際（8565）無成交，報0.95元；時騰科技股權（8566）無成交，報0.01元；永續農業（8609）創52周高，見1.15元，開市報1.15元，無升跌；ＧＸ自動駕駛電車（2849）無成交，報47.08元；海通ＡＥＳＧ（3031）無成交，報7.555元；ＡＧＸ亞洲創新者（3051）無成交，報35.16元；ＡＧＸ中國創新者（3058）無成交，報28元；ＧＸ中國遊戲娛樂（3117）無成交，報30.04元；ＧＸ中國電商物流（3124）無成交，報41.9元；海通ＡＥＳＧ－Ｕ（9031）無成交，報0.97元；海通滬深三百－Ｒ（82843）無成交，報11.31元；海通ＡＥＳＧ－Ｒ（83108）無成交，報6.845元。

異動股

上升異動股，包括，飲食天王（環球）（8619）開市報0.069元，升15%；皇璽餐飲集團（8300）開市報0.146元，升14.96%；南南資源（1229）開市報0.187元，升14.72%；倩碧控股（8367）開市報0.024元，升14.29%；金輝控股（9993）開市報3.96元，升11.24%；志道國際（1220）開市報0.062元，升10.71%；GHW INTL（9933）開市報3.4元，升10.39%；碧桂園服務（6098）開市報5.86元，升9.94%；洪橋集團（8137）創52周高，見0.6元，開市報0.6元，升7.14%。

下跌異動股，包括，再鼎醫藥（9688）開市報19.92元，跌6.04%；利時集團控股（0526）開市報0.153元，跌5.56%；廣駿集團控股（8516）開市報0.115元，跌4.17%；WAI KEE HOLD（0610）開市報0.71元，跌4.05%；春立醫療（1858）開市報7.82元，跌3.58%；壇金礦業（0621）開市報0.033元，跌2.94%；VITASOY INT'L（0345）開市報10.3元，跌2.83%；遠東控股國際（0036）開市報0.04元，跌2.44%；潤歌互動（2422）開市報0.89元，跌2.2%；佰達國際控股（1949）開市報0.113元，跌1.74%。

 

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