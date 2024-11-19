恒指今早高開123點或0.63%，報19699點，大市成交金額21億元；國指今早高開46點或0.66%，報7103點。恒生科技指數開市報4381點，升0.93%。上升股份比例為10.27%，下跌為2.1%，無升跌為87.61%。